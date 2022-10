2020: Lost

Lost ("verloren") ist einer von vielen Anglizismen, die es in die deutsche Sprache geschafft haben und täglich von Jugendlichen (und Erwachsenen) benutzt werden. Das Wort bedeutet aber nicht, dass man sich verlaufen, sondern dass man keinen Durchblick mehr hat. Wenn ein Jugendlicher zum Beispiel im Unterricht sagt: "Ich bin so lost", dann heißt das so viel wie: "Ich verstehe gerade nichts mehr."