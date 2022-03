DW AKADEMIE

Von Lahore nach Cuprija: Wie Reporter aus Pakistan und Serbien in den Dialog kommen

Die Zusammenarbeit macht sie stärker: In dem DW Akademie-Projekt "Local Voices - Global Exchange" sprechen Journalisten zusammen über ihre Erfahrungen mit der Berichterstattung über Minderheiten wie Roma in Serbien und Christen in Pakistan.