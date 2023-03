DW Nachrichten

Von der Leyen will neues Verhältnis zu China

Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron will die EU-Kommissionspräsidentin kommende Woche zu Gesprächen nach Peking reisen. Von der Leyen will das Verhältnis zu China neu ausrichten: Die EU soll unabhängiger werden und wirtschaftliche Risiken minimieren, machte sie in einer Rede deutlich.