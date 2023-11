Von der Leyen und Selenskyj würdigen Eisenbahner in Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj haben in Kiew die 220.000 Eisenbahner des von Russland angegriffenen Landes gewürdigt. "Sie halten diese Lebensader am Laufen", sagte von der Leyen, die - wie seit Kriegsbeginn alle Politiker aus dem Westen - selbst mit dem Zug angereist war.

Selenskyj unterstrich, die Eisenbahn sei "mehr als nur ein Transportmittel". Sie sei "eine Garantie, dass unsere Menschen, unsere ukrainische Wirtschaft und der Staat nicht getrennt werden von den EU-Ländern, die uns unterstützen". Zudem seien die Züge für die Lebensmittelversorgung unerlässlich, so der Präsident. Internationale Verbindungen bestehen nach Polen und Rumänien, aber auch in das ebenfalls in die EU strebende Nachbarland Moldau.

"Aufbau als moderne und florierende Demokratie"

Von der Leyen, deren Besuch aus Sicherheitsgründen nicht vorher angekündigt wurde, will mit Selenskyj über den Reformprozess der Ukraine sprechen und über den "Aufbau" des Landes als "moderne und florierende Demokratie", wie sie im Online-Dienst X schrieb. Überdies wolle sie "Ermutigung und Zuspruch" bringen, sagte sie vor Journalisten.

Im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs der EU über den weiteren Weg der Ukraine entscheiden - hier Teilnehmer eines Gipfels im Juni in Brüssel Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Am kommenden Mittwoch legt die Kommissionspräsidentin den diesjährigen EU-Erweiterungsbericht vor. Darin werden unter anderem die Fortschritte der Ukraine, Moldaus und Georgiens mit Blick auf eine mögliche Mitgliedschaft in der Europäischen Union behandelt.

Aufgabenliste aus Brüssel

Die Ukraine hat seit Juni 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Bevor offizielle Beitrittsverhandlungen eröffnet werden, muss das Land mehrere Bedingungen erfüllen. Zu den Vorgaben aus Brüssel zählen Fortschritte bei der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche sowie Justizreformen. Im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs der EU dann über den weiteren Weg entscheiden. Für ein positives Votum ist ein einstimmiger Beschluss der 27 Mitglieder nötig.

Die Deutsche Presse-Agentur schreibt unter Berufung auf ungenannte Quellen in der EU-Kommission, nach Einschätzung der Behörde habe die Ukraine große Fortschritte gemacht, die aber vermutlich nicht ausreichten. Voraussichtlich werde den EU-Staaten deswegen empfohlen, zwar den Start der Beitrittsverhandlungen zu beschließen, doch den ersten Verhandlungstermin erst nach Erfüllung aller Reformauflagen anzusetzen.

jj/wa (dpa, afp)