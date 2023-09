Von der Leyen besucht mit Meloni Lampedusa

Die Nerven liegen blank: Kaum waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni auf der süditalienischen Insel Lampedusa gelandet, empfingen unzufriedene Inselbewohner die beiden am Flughafen und drohten, ihre Weiterreise zu blockieren. "Wir tun alles in unserer Macht Stehende", sagte Meloni den Demonstranten, "wie üblich übernehme ich persönlich die Verantwortung".

Migration entfacht Debatte über Aufteilung in der EU

In der vergangenen Woche waren tausende Migranten auf der Insel angekommen, was die Debatte um die Aufteilung der Verantwortung innerhalb der EU erneut angefacht hat. Von der Leyen und Meloni werden bei ihrer Reise vom italienischen Innenminister Matteo Piantedosi sowie der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson begleitet.

Nach Angaben des italienischen Roten Kreuzes befinden sich aktuell sich 1500 Menschen in dem für 400 Personen ausgelegten Aufnahmezentrum der Insel. Dem Roten Kreuz zufolge sind für den weiteren Verlauf des Tages Transfers nach Sizilien und auf das italienische Festland vorgesehen.

Innerhalb von drei Tagen erreichten 199 Boote Lampedusa

Zwischen Montag und Mittwoch waren etwa 8500 Menschen in 199 Booten in Lampedusa gelandet. Die Zahl übersteigt die Einwohnerzahl der 145 Kilometer nördlich von Tunesien gelegenen Insel deutlich. Meloni hatte die EU am Freitag zu raschem Handeln aufgefordert. Die Lage in Italien wegen des Flüchtlingszuzugs sei "unerträglich", sagte die ultrarechte Regierungschefin.

Angesichts der vielen Überfahrten von Migranten über das Mittelmeer soll die Überwachung auf See und aus der Luft nach Aussage von der Leyens verstärkt werden. "Wir können dies über Frontex tun", sagte sie mit Blick auf die EU-Grenzschutzagentur. Die EU-Kommissionspräsidentin forderte andere EU-Staaten auf, Italien durch die Aufnahme von Migranten aus Lampedusa zu entlasten. Zudem soll die Hilfe für die tunesische Küstenwache beschleunigt werden.

Meloni: Verteilung der Migranten löst das Problem nicht

"Wir müssen die irreguläre Migration stoppen", sagte Meloni. Das italienisch-tunesische Migrationsabkommen müsse schnell auf andere nordafrikanische Staaten übertragen werden. Die rechtspopulistische Politikerin mahnte, dass alle EU-Staaten dabei zusammenarbeiten müssten. Die bloße Verteilung der Migranten und Flüchtlinge unter den EU-Ländern löse das Problem nicht.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte Italien nach einem Telefonat mit den Ressortchefs Italiens, Spaniens, Frankreichs und der EU-Innenkommissarin Johansson Solidarität in der Flüchtlingskrise versprochen. Mehr als 127.000 Migranten sind seit Beginn des Jahres an Italiens Küsten angekommen. Das sind beinahe doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

