Keine Bundestrainerin ist erfolgreicher als sie: Schon in ihren acht Jahren als Assistentin unter Theune-Meyer war sie bei vielen Erfolgen dabei und knüpft als Chefin nahtlos daran an: WM-Sieg 2007, EM-Titel 2009 und 2013. Als krönender Abschluss gelingt 2016 in Rio de Janeiro der Olympiasieg. Größte Enttäuschung ist jedoch das frühe Aus im Viertelfinale bei der Heim-WM 2011.