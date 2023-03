Der Gottesdienst aus der FeG Friedberg hat das Thema „Vom Warten und Wachsen“ und greift die österliche Passions- und Fastenzeit auf. In seiner Predigt macht Pastor Manuel Reimer anhand des Gleichnisses Jesu von der auswachsenden Saat (Mk 4, 26-29) deutlich, dass Gottes Reich kommt und seine Herrschaft sich ausbreitet – ohne dass der Mensch etwas dazu beitragen kann.

Doch warten die Menschen lediglich darauf und legen dabei untätig ihre Hände in den Schoß, während der Schöpfer Wachstum und Gedeihen schenkt? Drei Mitglieder der freikirchlichen Gemeinde in der Wetterau erzählen in kurzen Statements, wie sie Gottes Wirken in ihrem Leben erlebt haben, während sie aktiv auf Gott gewartet haben – persönlich, beruflich und im Alltag.

Die liturgische Leitung des Gottesdienstes hat Anne-Kathrin Lienau. Musikalisch wird der Gottesdienst von einer gemeindeeigenen Musikgruppe mit Liedern zum Mitsingen gestaltet.