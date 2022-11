Vom Opernsänger zum Pfleger - Neuanfang in der Lebensmitte

Der Film beleuchtet das frühere Leben von Boris als Bariton und sein jetziges Leben als Pflegeschüler.

Boris Grappe gehört zu denjenigen, die es geschafft haben. Über 20 Jahre stand er als Bariton auf namhaften Opernbühnen Europas, bis ihn die fiktive Theaterwelt nicht mehr ausfüllte. Stattdessen entschied er, sich für die Gesellschaft im echten Leben einzubringen: Er fing eine Ausbildung zur Pflegefachkraft an und kümmert sich jetzt intensiv um Hilfebedürftige.

Bei vielen stellt sich früher oder später die ein oder andere Sinnkrise ein: Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Soll das jetzt schon alles gewesen sein? Bin ich glücklich so wie ich lebe? Doch bedarf es Mut und Entschlossenheit, tatsächlich massiv etwas zu ändern und einen ganz neuen Weg zu gehen.





Der innere Wandel mit essenziellen Lebensfragen vollzog sich bei Boris über einen längeren Zeitraum. Während der Corona-Krise fasste er dann den Entschluss zu einer 180-Grad-Wende. Mit 45 Jahren ist er nun im ersten Jahr der Pflege-Ausbildung. Seine musikalische Natur bringt er wie selbstverständlich in seine jetzige Tätigkeit im Mannheimer Ida-Scipio-Heim ein, mit erstaunlicher Wirkung.





Für manche mag es seltsam klingen, wenn jemand nach einer künstlerisch erfolgreichen Karriere ausgerechnet in den Pflegeberuf möchte, aus dem aktuell viele herauswollen. Doch kann ein solcher Neubeginn nicht vielmehr auch ein großer Gewinn sein? Boris ist davon überzeugt. Der Film zeigt ihn in seinem neuen Pflegealltag.

