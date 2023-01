Vom inneren zum äußeren Frieden

Der Raum der Stille im Brandenburger Tor in Berlin ist ein besonderer Ort. Er will „ständige Aufforderung zur Geschwisterlichkeit und Toleranz unter den Menschen, zwischen den Nationalitäten und Weltanschauungen sein, eine ständige Mahnung gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit – ein kleiner Schritt hin zum Frieden, entsprechend dem Gebet der Vereinten Nationen“. Zum Beginn des Neuen Jahres feiern und beten Juden, Christen und Muslime gemeinsam an diesem geschichtsträchtigen Ort. Sie teilen ihre Glaubenstraditionen und suchen nach Wegen zum Frieden. Die drei Geistlichen der Stiftung House of One Berlin erzählen, was sie trägt und warum sie gerade in diesen Zeiten auf Gottes Frieden vertrauen. Mitten in der Epiphaniaszeit erklingt so der Ruf nach Frieden, der nicht beim anderen anfängt, sondern bei sich selbst beginnt.

Es predigen Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Andreas Nachama und Imam Kadir Sanci vom House of One. Weitere Mitwirkende: Klaus-Dieter Ehmke (Vorsitzende des Förderkreises Raum der Stille e.V.) und Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit (Moderation). Es singt das MarienVokalquartett unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Marie-Louise Schneider.

Das House of One ist das erste Sakralgebäude weltweit, in dem sich unter einem Dach Synagoge, Kirche, Moschee und ein Raum der Begegnung befinden werden. Es wird auf der Museumsinsel mitten in Berlin errichtet. Die Arbeit in der gleichnamigen Stiftung ist seit über zehn Jahren geprägt von einem friedensfördernden Miteinander der Religionen.