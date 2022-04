Volles Camp Nou: Wolfsburg vor dem größten Spiel seiner Geschichte

Das Jahr 2013 ist als das Jahr des größten Erfolges in der Geschichte der Frauen des VfL Wolfsburg eingegangen: Die Mannschaft holte damals das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League - als zweites deutsches Team nach dem 1. FFC Frankfurt (2002 und 2008). Neun Jahre ist das bald her und damals als junge Spielerin in ihrer ersten Saison in Wolfsburg mit dabei: die heutige Mannschafts-Kapitänin Alexandra Popp.

Die mittlerweile 31-Jährige hat gerade ihr Comeback nach einem fast einjährigen Leidensweg aufgrund einer Verletzung hinter sich und könnte es mit dem VfL in diesem Jahr den Frankfurterinnen gleichtun und das Triple zum zweiten Mal gewinnen. In der Liga sind die Wölfinnen aktuell Erste mit vier Punkten Vorsprung vor den Dauerrivalinnen vom FC Bayern. Im Pokal siegte das Team von Trainer Tommy Stroot im Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften mit 3:1. Und in der Champions League wartet nun mit dem FC Barcelona die momentan vielleicht beste Mannschaft in Europa auf den Bundesliga-Spitzenreiter.

Volles Camp Nou

Das sollte für glänzend aufgelegte Wolfsburgerinnen allerdings eher Motivation sein, genauso wie die Kulisse, die in der katalanischen Metropole auf die Teams wartet. Denn auf dem Weg zu einem möglichen Triple wird der VfL Wolfsburg im Hinspiel in Barcelona vor der mit Abstand größten Zuschauerzahl seiner Klubgeschichte spielen: Bis zu 90.000 Zuschauer werden im legendären Stadion Camp Nou von Barcelona erwartet, wenn Barca den zweifachen Champions-League-Sieger aus Deutschland empfängt.

"Das wird Wahnsinn! Wir dürfen dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das ist sehr geil", sagte die Stürmerin der "Sport Bild". "Mein Traum war es immer, einmal in Dortmund vor 80.000 zu spielen. Daran, dass das Camp Nou mal voll sein könnte, hatte ich niemals gedacht."

30. März 2022: Über 91.000 Zuschauer verfolgen das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Real Madrid im Stadion

In zwei Tagen ausverkauft

Die Katalanen setzten am Dienstag alle Karten im freien Verkauf ab, nachdem bereits am Montag die 50.000 für Mitglieder reservierte Karten vergriffen waren. Wie viele Karten insgesamt abgesetzt wurden, gab Barca nicht bekannt. Es gebe noch einige Tickets, die aber aufgrund der UEFA-Regularien für einige Gruppen reserviert bleiben müssen. Diese könnten noch in den Verkauf gehen, hieß es.

Es ist also mit einem vollen Camp Nou zu rechnen. So wie Ende März, als im Spiel zwischen Barca und Real Madrid ein neuer Zuschauerrekord im Frauenfußball aufgestellt wurde: 91.553 Menschen sahen ein furioses 5:2 von Barca im Clasico im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals und sorgten damit für die größte Kulisse eines Spiels in der Geschichte des Frauenfußballs. Gegen Wolfsburg werden die Bilder ähnlich sein und auch für das Rückspiel in der großen Arena in Wolfsburg wird eine Rekord-Zuschauerzahl für ein Heimspiel der VfL-Frauen erwartet.

Selbstbewusst gegen die beste Mannschaft Europas

Doch erstmal gilt es, vor der Rekordkulisse im Camp Nou gegen die momentan wohl beste Mannschaft Europas um Superstar Alexia Putellas zu bestehen. Barcelona, mit den ehemaligen Wolfsburgerinnen Fridolina Rolfö, Caroline Hansen und Ingrid Engen in seinen Reihen, erzielte in dieser Champions-League-Saison unglaubliche 32 Tore in acht Spielen - acht fing sich alleine Erzrivale Real Madrid in den beiden Viertelfinal-Spielen ein.

Kapitänin Alexandra Popp und Trainer Tommy Stroot trennen gerade einmal zweieinhalb Jahre Altersunterschied

Für Wolfsburg wird es also angesichts dieser Offensivmacht im Hinspiel auf eine gute Defensivleistung ankommen. Trainer Tommy Stroot, der die VfL-Frauen erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, muss dabei auf Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf verzichten. Die 20-jährige Nationalspielerinnen hatte sich im Pokalspiel gegen Bayern verletzt und wird auch im Rückspiel fehlen. "Wir sind gerade in einer Phase, in der wir uns komplett im Flow befinden und eine maximale Überzeugung ausstrahlen", sagte Stroot nach dem Halbfinal-Erfolg im DFB-Pokal gegen Bayern.

Auch wenn Stroot der Frage nach dem Triple auswich, zeugt die Antwort von großem Selbstbewusstsein beim 33-jährigen Trainer-Neuling und seinen "Mentalitätsspielerinnen", wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Team zuletzt bezeichnete. Alles scheint möglich beim VfL Wolfsburg im Frühjahr 2022. Oder wie Erfolgstorhüterin Almuth Schult, die den Verein am Ende der Saison möglicherweise als Triple-Siegerin in Richtung Angel City FC in den USA verlassen wird, die Entwicklung unter Stroot beschreibt: "Es ist wundervoll zu sehen, was entstanden ist."