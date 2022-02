Volle Kraft voraus auf der Nordostpassage

Die Schifffahrt hofft auf eine neue Handelsroute zwischen Europa und Asien: die Nordostpassage. Wie bereitet sich die Schifffahrt darauf vor?

Warum hat Wasser eine andere Temperatur als die Umgebung?

Frag doch! Die Frage an Projekt Zukunft kommt diese Woche von Fred Nabbimba aus Kampala, Uganda.

Manganknollen – der Schatz der Tiefsee

Am Boden der Tiefsee liegen verborgene Schätze: Manganknollen. Sie könnten wertvolle Metalle liefern, um Batterien, E-Autos oder Solarpanele zu bestücken. Doch sie zu ernten würde das Ökosystem der Tiefsee zerstören. Was macht diese Klumpen so wertvoll? Und sollten wir sie an die Oberfläche befördern?

Aquaponik: Wenn Meerestiere und Gemüse im Kreislauf stehen

Die Meere sind an vielen Orten überfischt. Und Felder an Land überdüngt. Die Lösung könnte sein, beides zu kombinieren: Gemüseanbau mit Fischzucht. Aquaponik heißt das Konzept. Und erste Forschungsergebnisse sind vielversprechend.

