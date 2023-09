Virtuell unsterblich - Besiegen wir den Tod?

Macht Künstliche Intelligenz es uns möglich, ewig zu leben oder der Nachwelt erhalten zu bleiben? Was sind die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und der Biotechnologie?

Bild: Sideways

Wird es in naher Zukunft eine Menschheit ohne biologischen Körper geben, in der Mensch und Künstliche Intelligenz zu einem Wesen verschmelzen? Diesen Fragen geht die Dokumentation nach.

Bild: Sideways

Sie geht auch den Fragen auf die Spur, die die aktuellen Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz, in Robotik und Biotechnologie aufwerfen: Was ist die Essenz des menschlichen Daseins? Kann diese Essenz repliziert werden? Die technologische Entwicklung auf diesen Gebieten ist eine rasante und eine dringliche, denn zunehmend spielt sich das Leben der Menschen online ab.

Bild: Sideways

Visionäre, Autoren und Theoretiker wie etwa Nick Bostrom, Hiroshi Ishiguro, Douglas Rushkoff und Deepak Chopra kommen zu Wort und hinterfragen, wie eine Menschheit ohne biologischen Körper sich weiter entwickeln könnte. Die Wissenschaft ist fasziniert von der zunehmenden Verschmelzung von Mensch und Maschine. Führende Köpfe machen sich jedoch auch Gedanken darüber, ob KI nicht nur das Beste, sondern womöglich auch das Letzte ist, was der Mensch erschaffen hat.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

SO 08.10.2023 – 23:00 UTC

MO 09.10.2023 – 05:00 UTC

DI 10.10.2023 – 13:30 UTC

MI 11.10.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8