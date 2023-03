Viral Dreams - Die ausgebremste Generation

Sie alle haben einen lang gehegten Traum: Cassandra aus Südafrika zum Beispiel, die sich auf ihre Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff freut und dort in den Quarantänen der Pandemie landet. Oder Jessica, eine alleinerziehende Mutter aus den USA, die durch den Mord an George Floyd politisiert und Teil der "Black Lives Matter"-Bewegung wird. Der indische YouTuber Shakir erfüllt sich seinen Traum und bricht mit dem Motorrad auf eine Reise von Indien nach Europa auf. Als er unterwegs strandet, nimmt seine Reise eine turbulente Wendung und lässt ihn in Indien zum Social-Media- und TV-Star werden. Sie alle sind Teil der Generation Z - der ersten Generation, die mit sozialen Medien aufgewachsen ist. Ihre Kanäle mit bis zu einer Million Abonnentinnen und Abonnenten sind für die jungen Menschen ein Weg, sich auszudrücken und zu kommunizieren. Sie teilen alles, Mitteilungen über Fernbeziehungen oder Jobverlust und finanzielle Nöte, aber auch emotionale Statements zu politischen Ereignissen oder nachdenkliche Reflexionen über die Rolle der sozialen Medien in ihrem Leben. Sind sie selbst zum Produkt geworden? Mit selbstgedrehtem Videomaterial wird einfühlsam beleuchtet, wie die jungen Menschen mit der existenziellen Situation umgehen.