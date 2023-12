Vikingur Ólafsson - Von Island in die Welt

Mehr als ein Porträt:Einblicke in die Welt eines jungen Pianisten - in seinen eigenen Worten.

Der britische Daily Telegraph bezeichnete ihn als den neuen Superstar des klassischen Klaviers, die New York Times nannte ihn sogar den "Glenn Gould von Island". Mit seinen eigenwilligen Interpretationen des klassischen Klavierrepertoires begeistert der 1984 auf der Insel im hohen Norden geborene Víkingur Ólafsson nicht nur Klassikfans, sondern zieht auch ein breites Publikum in seinen Bann.

Dabei sind es vor allem die leisen Töne, mit denen er auffällt. Sein neues Album "From Afar" ist fast meditativ und erinnert an die Weiten der isländischen Landschaft. Im Kultur Intensiv Porträt erklärt Vikingur, wie er die Werke bekannter Komponisten neu interpretiert - und dabei jedem Stück auch einen kleinen Hauch Island mitgibt.

