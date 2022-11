Vietnam: Menschenhandel mit Bräuten

Die Ein-Kind-Politik Chinas sorgt dafür, dass viele junge Chinesen nach Ehefrauen suchen - und keine finden. In den ländlichen Regionen Vietnams werden immer häufiger junge Mädchen von Menschenhändlern entführt und nach China verkauft.

Guinea-Bissau: Auf der Insel Orango herrschen die Frauen

Bei der Volksgruppe der Bijagos sind Frauen das Oberhaupt der Familie, bauen die Häuser und verfügen über den Besitz. Das Archipel war nie vollständig kolonialisiert. So konnten sich die alten Strukturen bis heute weitgehend erhalten..

Niederlande: Die grüne Stadt von morgen

Ein Stadtviertel, in dem man für sich und seine Familie bauen kann wie man will, nur grün und nachhaltig muss es sein. Das ist Oosterwold in den Niederlanden. Die Bewohner bestimmen gemeinsam, wie ihre Stadt aussehen soll.

Mexiko: Global Snack aus Schwein und Orangen

Unser Global Snack kommt diesmal aus Mexiko. Jose Fernando Eq Reyes bereitet Cochinita zu, ein Schweinefleischgericht mit einer Marinade aus Orangensaft.

