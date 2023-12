Auch der Rhein macht sich breit. Wer hier in Königswinter bei Bonn gerade einen Brief abschicken will, sollte lieber noch warten - oder gleich eine Flaschenpost ins Wasser werfen. Das funktioniert aber nur bei Adressen flussabwärts. Aber die Deutsche Welle am gegenüberliegenden Rheinufer könnte man so anschreiben.