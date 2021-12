Top-Thema - Archive

Viele Weihnachtslichter schaden der Umwelt

Millionen Menschen in Deutschland beleuchten in der Weihnachtszeit ihre Häuser und Wohnungen. Doch all der Lichterschmuck schadet der Umwelt. Viele Produkte verbrauchen zu viel Strom und sind außerdem nicht nachhaltig.

Der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung ist so groß wie der Jahresverbrauch einer mittelgroßen Stadt.

