Viele Tote nach Zugunglück im Iran

Bei der Entgleisung eines Zuges im Iran sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, teilte die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf den Roten Halbmond mit. Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Der stellvertretende Leiter der iranischen Bahngesellschaft, Mir Hassan Mussawi, sagte im Staatsfernsehen, der Zug sei mit einem Bagger zusammengestoßen, der sich nahe der Gleise befand.

Hubschrauber im Einsatz

Bilder von der Unglücksstelle zeigten mehrere entgleiste Waggons inmitten von Staub. Laut dem Sprecher der Rettungskräfte sind 24 Rettungsfahrzeuge und drei Hubschrauber an der Unglücksstelle im Einsatz. Mehrere Hundert Passagiere sollen im Zug gewesen sein. Die Unfallstelle liegt in einer Wüstenregion, rund 900 Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt.

Das Unglück erinnert an eine schwere Zugkatastrophe 2016, als im Nordosten Irans Dutzende Menschen getötet und verletzt wurden. Damals wurden die Rettungsarbeiten auch dadurch erschwert, dass der Unglücksort in einer abgelegenen Region lag. Erst vor zwei Wochen hat im Südwesten des Iran der Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes an einer Hauptverkehrsstraße 43 Menschen das Leben gekostet. Das Unglück löste landesweite wütende Proteste aus. Die Demonstranten machten Korruption und Inkompetenz in den Behörden für den Gebäudeeinsturz verantwortlich.

