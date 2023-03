Viele Tote bei Zugunglück in Griechenland

Die beiden Züge waren auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki zusammengestoßen. Mehrere Waggons des Personenzugs sind durch die Wucht des Zusammenpralls entgleist. Nach Angaben der Rettungskräfte starben mindestens 30 Menschen, mindestens 85 weitere Personen wurden verletzt. 53 kamen mit schweren Verletzen ins Krankenhaus. Die Suche nach Überlebenden dauere an.

Der Rettungseinsatz finde unter sehr schwierigen Bedingungen statt. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchen in den Trümmern, Überlebende zu finden. "Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine", sagte ein Mitglied der Rettungsteams.

Entgleist und zertrümmert durch die Wucht des Zusammenpralls

Der Personenzug und der Güterzug seien in der Nähe der Stadt Larissa frontal zusammengestoßen, teilte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos. Insgesamt vier Waggons seien entgleist, mindestens zwei in Brand geraten. Die ersten beiden Waggons seien durch den Aufprall "fast vollständig zerstört" worden.

Fernsehaufnahmen zeigen mehrere entgleiste Waggons mit zerbrochenen Scheiben, aus denen dicke Rauchschwaden dringen. Trümmer liegen auf der Straße. Etwa 350 Menschen waren nach Angaben örtlicher Medien in dem Personenzug in Richtung Thessaloniki unterwegs. Der Intercity 62 war den Angaben zufolge um 19.22 Uhr am Dienstagabend in Athen gestartet.

Mindestens zwei Personenwaggons gerieten in Flammen

Die Strecke, die Athen mit der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki verbindet, war in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Die griechischen Bahnen (Hellenic Train) werden von der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiano betrieben. Eisenbahner sagten im griechischen Sender Real FM, es gebe trotz der Modernisierung erhebliche Probleme bei der elektrischen Koordination der Verkehrskontrolle.

