DW Nachrichten

Viele Senioren in Honkong trauen COVID-Impfung nicht

Ihre Angst vor den vermuteten Nebenwirkungen einer Corona-Impfung ist noch größer als die Furcht, an COVID-19 zu erkranken. Viele ältere Menschen in Hongkong sind noch immer ungeimpft und nehmen auch nach den Lockerungen große Einschränkungen in Kauf.