Viele Opfer bei Waldbränden in Algerien

Der algerische Innenminister Kamel Beldjoud sagte im Fernsehen, in der Provinz El Tarf im bergigen Nordosten Algeriens seien 24 Menschen gestorben. Zwei weitere Todesopfer habe es in der nordöstlichen Provinz Sétif gegeben. Die Rettungsdienste in Sétif teilten mit, dass zwei Frauen, "eine 58-jährige Mutter und ihre 31-jährige Tochter", in der Stadt getötet wurden.

Nach einem Bericht des Fernsehsenders Ennahar wurden in El Tarf, einer Stadt mit rund 100.000 Einwohnern, etwa fünfzig Menschen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Zivilschutzes wüten derzeit in 14 Provinzen des Landes insgesamt 39 Brände, davon allein 16 in El Tarf. Die Gendarmerie sperrte wegen der Brände mehrere Straßen.

Großeinsatz der Feuerwehr in Sétif in Algerien

Schwer getroffen ist auch die Stadt Souk Ahras nahe der Grenze zu Tunesien. Fernsehbilder zeigen, wie Bewohner dort auf der Flucht vor den Flammen ihre Häuser verlassen mussten. Medienberichten zufolge mussten dort etwa 350 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Hubschrauber bekämpfen die Flammen

Hubschrauber warfen mit Hängeeimern Wasser auf die Brände in drei Gebieten ab, darunter Souk Ahras. Algerien hatte ein russisches Löschflugzeug gechartert, das jedoch eine Panne hatte und erst am Samstag wieder einsatzbereit sein wird.

Ein Löschflugzeug versprüht Wasser bei dem algerischen Dorf Toudja

Seit Anfang August sind in Algerien 106 Brände ausgebrochen, die mehr als 2500 Hektar Waldfläche zerstört haben. Beldjoud sagte, einige der Brände seien von Menschen gelegt worden.

Klimawandel verschärft die Lage

Die jüngsten Brände wecken Erinnerungen an den Sommer 2021. Damals waren bei den tödlichsten Waldbränden in der jüngeren Geschichte des nordafrikanischen Staates in der Region Kabylei mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Die Flammen vernichteten dabei mehr als 100.000 Hektar Waldflächen.

Algerien ist das größte Land Afrikas, verfügt aber nur über 4,1 Millionen Hektar Wald - das entspricht etwa zwei Prozent der Fläche. Jedes Jahr wird der Norden des Landes von Waldbränden heimgesucht, ein Problem, das sich durch den Klimawandel noch verschärft hat.

kle/mak (afp, rtre)