Viele Grindwale vor Schottlands Küste verendet

Die Gruppe von Grindwalen wurde auf der zu den Äußeren Hebriden zählenden Isle of Lewis gesichtet. Die Hilfsorganisation British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) wurde nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen alarmiert. In einer Mitteilung hieß es, dass von den 55 Tieren zunächst zehn überlebt hätten. Später korrigierte die Organisation ihre Angaben und teilte auf ihrer Internetseite mit: "Gegen 15:30 Uhr kam der örtliche Tierarzt zusammen mit der Küstenwache, der Feuerwehr und einem Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass es aufgrund des flachen Strandes und des rauen Wellengangs zu unsicher war, die verbleibenden Tiere wieder ins Wasser zu bringen." Lediglich ein Wal habe erfolgreich ins tiefere Wasser zurückbugsiert werden können und sei ins Meer geschwommen.

Soziale Tiere schwimmen in den Tod

In Anbetracht der Tatsache, wie lange die Grindwale bereits aus dem Wasser waren, und der schlechten Bedingungen sei beschlossen worden, sie aus Gründen des Tierschutzes einzuschläfern.

Mit nassen Tüchern versuchen Helfer, den Tod eines gestrandeten Grindwals zu verhindern Bild: Mairi Robertson-Carrey/Cristina/PA Media/picture alliance

Warum die Wale gestrandet seien, sei derzeit nicht bekannt, schrieb die BDMLR. Unter den verendeten Tieren seien allerdings auch zwei neugeborene Kälber und zwei tragende Kühe. Die Experten vermuten, dass die gesamte Gruppe ins zu flache Wasser geschwommen sein könnte, weil ein Muttertier kalben wollte.

Grindwale seien für ihre starken sozialen Bindungen bekannt. "Wenn also ein Grindwal in Schwierigkeiten gerät und strandet, folgen die anderen, was dazu führt, dass noch mehr von ihnen stranden."

Retter fordern moderne Ausrüstung

Grindwale werden auch als Pilotwale bezeichnet und gehören zu den Delfinen. Ausgewachsene Tiere können eine Tonne schwer und sechs Meter lang werden.

Die BDMLR rief dazu auf, die Ausrüstung der Walretter in abgelegenen Gebieten zu modernisieren. Dazu seien Spenden und andere Mittel erforderlich. Der aktuelle Einsatz habe erst verzögert beginnen können, weil die Kommunikationsmittel wie Funk und Telefon in der abgelegenen Region nicht angemessen funktioniert hätten.

mak/wa (dpa, afp, www.bdmlr.org.uk)