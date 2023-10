Viele Armenier protestieren in Brüssel gegen Aserbaidschan

Nach dem Militäreinsatz Aserbaidschans in Berg-Karabach haben Tausende Armenier in Brüssel demonstriert. Sie warfen Aserbaidschan eine "ethnische Säuberung" in der Region vor und erhoben Vorwürfe gegen die EU.

Die Demonstranten warfen der Europäischen Union vor, wegen der Gaslieferungen aus Aserbaidschan die Augen vor dem Leid der Armenier zu verschließen. Auf einem Plakat der Demonstranten war zu lesen: "Verkaufe 2000 Jahre armenische Zivilisation gegen aserbaidschanisches Gas." Zu der Kundgebung im Europaviertel der belgischen Hauptstadt Brüssel waren Exil-Armenier aus zahlreichen europäischen Ländern gekommen, darunter auch Deutschland. Die Organisatoren gaben die Zahl der Demonstranten mit 10.000 an. In ihrem Aufruf hatten sie die Europäische Union zu einer "internationalen und humanitären Präsenz in Armenien" gedrängt und Sanktionen gegen Aserbaidschan gefordert.

Auch der prominente Grünen-Politiker Anton Hofreiter stellte die Gaslieferverträge mit Aserbaidschan infrage. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag sagte angesichts des Einmarsches aserbaidschanischer Streitkräfte in Berg-Karabach dem digitalen Mediendienst "Table Media": "Die Verträge mit Aserbaidschan über Gaslieferungen müssen umgehend geprüft werden." Zudem müsse die Europäische Union schnell Sanktionen gegen Aserbaidschan beschließen.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter Bild: Mirko Hannemann/PublicAd/picture alliance

"Wir dürfen nicht die Fehler von unserem Umgang mit Russland wiederholen und uns von der nächsten Autokratie abhängig machen, um dann tatenlos zusehen zu müssen, wie die nächste Autokratie Menschen gewaltsam überfällt." Er forderte auch eine Aufstockung der EU-Mission vor Ort, um die Menschen zu schützen.

Hofreiters Parteikollege Jürgen Trittin rief derweil die Bundesregierung und die EU auf, schärfer gegen Aserbaidschan vorzugehen. Die "Scheuklappenpolitik" von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew "nur noch ermutigt", sagte Trittin der Zeitung "Rheinische Post". "Das war ein großer Fehler." Vor den Augen der europäischen Öffentlichkeit werde "ein Exodus einer ethnischen Bevölkerungsgruppe erzwungen". Europa müsse Alijew jetzt klarmachen, dass er "einen hohen Preis" für mögliche weitere Angriffe zahlen werde, etwa mit einem schnellstmöglichen Gasimport-Stopp, betonte Trittin.

Massenflucht aus Berg-Karabach

Aserbaidschan hatte am 19. September eine großangelegte Militäroffensive gegen die international nicht anerkannte Republik Berg-Karabach (Arzach) gestartet, die bisher mehrheitlich von Armeniern bewohnt wurde. Nach ihrer Kapitulation bereits einen Tag später verkündeten die pro-armenischen Kräfte am Donnerstag die Auflösung der Republik zum 1. Januar 2024. Nahezu alle der geschätzt 120.000 armenischen Einwohner haben die Region in den vergangenen Tagen in Richtung Armenien verlassen - aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Aserbaidschans.

Geflohene Bewohner Berg-Karabachs treffen im armenischen Grenzdorf Kornidsor ein Bild: Arschaluis Mghdesyan/DW

Aserbaidschan vermeldete seitdem zahlreiche Inhaftierungen früherer pro-armenischer Politiker und Beamter. Baku wirft ihnen unter anderem "Terrorismus" vor. Am Sonntag gab der aserbaidschanische Generalstaatsanwalt Kamran Alijew bekannt, dass er mögliche Kriegsverbrechen von 300 Separatistenführern untersuche. Er rief dazu auf, sie an die aserbaidschanischen Behörden zu übergeben - was die Ängste der Armenier weiter schürt.

UN-Mission in Berg-Karabach eingetroffen

Fast zwei Wochen nach dem Angriff Aserbaidschans auf Berg-Karabach ist eine UN-Mission in der mittlerweile nahezu menschenleeren Kaukasusregion eingetroffen. Ein Sprecher der aserbaidschanischen Präsidentschaft sagte der Nachrichtenagentur AFP, die UN-Mission sei am Sonntagmorgen in Berg-Karabach angekommen. Sie ist die erste für Berg-Karabach seit über 30 Jahren. Die Vereinten Nationen hatten zuvor mitgeteilt, von Baku grünes Licht für die Entsendung einer Mission in das Gebiet an diesem Wochenende erhalten zu haben. Nach Angaben aus Baku soll sie vor allem den humanitären Bedarf vor Ort einschätzen.

Derweil wies Präsidentenberater Hikmet Hajijew die von Armenien geäußerte Beschuldigung der "ethnischen Säuberung" durch Aserbaidschan erneut nachdrücklich zurück. "Wir können den Vorwurf der ethnischen Säuberung oder des Völkermords nicht akzeptieren", sagte Hajijew der Nachrichtenagentur AFP. Es habe "keinen einzigen Fall von Gewalt oder Gräueltaten gegen Zivilisten" gegeben, sagte er. Vielmehr biete Baku jedem Armenier, der bleiben wolle, ein "Reintegrationsprogramm" an. Aus Baku verlautete, in Berg-Karabach seien Soldaten stationiert worden, um insbesondere religiöse Stätten zu schützen.

Papst wirbt für Dialog

Papst Franziskus setzte sich erneut für Gespräche zwischen den Konfliktparteien in Berg-Karabach ein. "Ich rufe erneut zum Dialog zwischen Aserbaidschan und Armenien auf", sagte der Papst nach seinem Sonntagsgebet auf dem Petersplatz. "Ich hoffe, dass die Gespräche zwischen den Parteien mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu einem dauerhaften Abkommen führen, das der humanitären Krise ein Ende setzt."

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, es lebten dort bisher aber überwiegend ethnische Armenier. Die Region hatte sich 1991 nach einem Referendum für unabhängig erklärt. Dieses wurde international nicht anerkannt und von der aserbaidschanischen Minderheit boykottiert.

kle/se (afp, rtr, dpa)