Video-Thema – Archiv 2023

Bürokratische Hürden bei der Energiewende

Video-Thema vom Mittwoch, 25. Januar 2023: Erneuerbare Energien sollen so schnell wie möglich ausgebaut werden. Doch in Deutschland geht vieles langsamer, als es sich Unternehmen und Auftraggeber wünschen. Oft liegt das an der Bürokratie.