Victor Wembanyama - ein "Alien" für die NBA

Ein "Alien" wird in Kürze die NBA heimsuchen. Ursprünglich kommt es aus Frankreich. Es handelt sich dabei um Victor Wembanyama. Der Franzose wird sein Glück künftig in der besten Basketballliga der Welt suchen suchen. Der 19-Jährige ist die Nummer eins beim Draft Pick der NBA. Dort werden dann die neuen Talente von den Klubs ausgewählt. In der vorangegangenen sogenannten "Lottery" haben die San Antonio Spurs die erste Auswahlmöglichkeit zugesprochen bekommen - und es müsste wohl ein kleines Wunder geschehen, sollten die Texaner beim Draft im Barclays Center in New York City (22. Juni) nicht zugreifen.

Wembanyama, der im beschaulichen Pariser Vorort Le Chesnay groß wurde, gilt als neues Wunderkind des Basketballs. Kein Geringerer als LeBron James bezeichnete Wembanyama nach zwei Testspielen in Las Vegas als eben jenes "Alien". "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so groß ist, sich so flüssig und elegant auf dem Feld bewegt", sagte James kürzlich. Viele Experten sehen in Wembanyama bereits den legitimen Nachfolger des NBA-Superstars.

In besten (Trainer-) Händen

Auch der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder, wie LeBron James in Diensten der Los Angeles Lakers, schwärmt in höchsten Tönen vom jungen Franzosen. "Er ist einzigartig. Er hat die Größe, die Skills, kann dribbeln, kann werfen. Das haben wir im Endeffekt noch nie gesehen, so wie er ist." Entsprechend groß ist in den USA der Hype um den baumlangen Center.

Wembanyama ist rund 2,20 Meter groß. Mit 14 Jahren maß der Sohn einer Basketballerin und eines Weitspringers bereits 2,08 Meter. Sein Spannweite beträgt unglaubliche 2,36 Meter. Trotz seiner Größe ist Wembanyama überaus beweglich und agil. Und er kommt in San Antonio in gute Hände.

LA-Lakers-Superstar LeBron James schwärmt in höchsten Tönen von Victor Wembanyama Bild: Luis M. Alvarez/AP/picture alliance

Greg Popovich, der wohl beste NBA-Trainer aller Zeiten, ist Headcoach des Teams. Er trainiert die Spurs seit 1996, hat Spieler wie LeBron James oder Tony Parker geformt. Und so schnell bringt ihn nichts aus der Ruhe. Nicht einmal der Hype um Wembanyama. "Es ist eine große Ehre, dass so viele in so hohen Tönen von mir sprechen. Aber es verändert sich für mich nichts. Ich habe noch nichts erreicht", sagte Wembanyama.

Noch variabler

Mit 16 Jahren gab Wembanyama sein Profidebüt in Nanterre. In seinem ersten Profijahr wurde er auch direkt zum besten jungen Spieler in Frankreichs Liga ausgezeichnet. Derzeit spielt er noch beim französischen Klub Metropolitans 92.

Aber nun geht es schnurstracks aus der Beschaulichkeit der französischen Liga in ein neues Leben, in das stetig leuchtende Scheinwerferlicht der NBA. Dort will er sich vom ersten Tag an von seiner besten Seite präsentieren. "Ich muss meine Fähigkeiten noch variabler machen, damit die Leute sich nicht langweilen. Ich will die Erwartungen übertreffen", sagte Wembanyama, das neue "Alien" in den USA.