VfL Wolfsburg mit Kantersieg gegen FC Bayern

Besser kann man wohl kaum für klare Verhältnisse sorgen: Nach dem deutlichen und verdienten 6:0 (3:0)-Erfolg des VfL Wolfsburg im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München, dürfte die Frage geklärt sein, wer am Ende der Saison die Meisterschaft gewinnen wird. Drei Tage nach dem Erreichen des Halbfinals in der Champions League zeigten die "Wölfinnen" einmal mehr eine überzeugende Leistung. Svenja Huth eröffnete den Torreigen früh mit einem sehenswerten Fernschuss in den Torwinkel (8. Minute).

Danach befanden sich die FCB-Frauen etwa 25 Minuten lang auf Augenhöhe und hatten einige gute Chancen, allerdings war Wolfsburgs Torfrau Almuth Schult auf dem Posten. Dann erhöhte Joelle Wedemeyer per Kopf nach einem langen Einwurf auf 2:0 (33.). Tabea Waßmuth machte mit einem weiteren Weitschuss Marke "Traumtor" noch vor der Pause fast alles klar (39.).

Alexandra Popp trifft wieder

Da Torhüterin Janina Leitzig sich offenbar verletzt hatte, wechselte der FC Bayern in der Halbzeit, und die junge Isländerin Cecilia Ran Runarsdottir kam unverhofft zu ihrem Bundesliga-Debüt. Die erst 18-Jährige schaffte es, ihren Kasten lange sauber zu halten, erst in der 77. Minute erhöhte Alexandra Popp mit einem Kopfball aus kurzer Distanz auf 4:0. Es war nach langer Verletzung der erste Treffer der Nationalstürmerin nach fast einem Jahr. Lena Oberdorf (82.) und die gerade wieder genesene Ewa Pajor (90.+1) machten den Kantersieg dann perfekt. Damit liegt der VfL in der Tabelle nun vier Zähler vor den Münchenerinnen.

"Das wir so spielen und so hoch gewinnen, damit hätte keiner gerechnet", sagte Oberdorf im Interview mit dem NDR. Sie warnte allerdings: "Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, aber wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung." Die Bayern treffen an den ausstehenden drei Spieltagen mit der SGS Essen und dem FC Carl Zeiss Jena noch auf zwei Abstiegskandidaten. Am letzten Spieltag geht es gegen Bayer Leverkusen. Bei bislang erst einer Saison-Niederlage und zwei Unentschieden ist es schwer vorstellbar, dass die VfL-Frauen dabei noch etwas anbrennen lassen.