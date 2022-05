VfL Wolfsburg ist deutscher Meister

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind zum siebten Mal deutscher Meister. Am vorletzten Bundesliga-Spieltag landete das Team von Trainer Tommy Stroot einen 10:1 (5:0)-Sieg bei Absteiger FC Carl Zeiss Jena und ist nicht mehr vom letztjährigen Titelgewinner FC Bayern München einzuholen. Vor nur 760 Zuschauern machten die Wolfsburgerinnen früh alles klar. Ewa Pajor (8. Minute), Sveindis Jonsdottir (10.), Felicitas Rauch (25.) und Lena Lattwein (38.) sowie Tina Kremlitschka (18.) mit einem Eigentor sorgten schon für einen 5:0-Pausenstand. Nach Wiederanpfifff trafen Jill Roord (46.), Alexandra Popp (57.), Tabea Waßmuth (81.), Pauline Bremer (83.) und Svenja Huth (85.) zum höchsten Saisonsieg. Jena-Kapitänin Julia Arnold verkürzte zwischendurch auf 1:7 (79.).

Der VfL, der im Halbfinale der Champions League am FC Barcelona scheiterte, kann auch noch zum achten Mal hintereinander den DFB-Pokal holen: Das Endspiel gegen den 1. FFC Turbine Potsdam findet am 28. Mai in Köln statt.

asz/jk (dpa)