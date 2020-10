VfB Stuttgart und 1. FC Köln trennen sich remis

Der chronisch sieglose 1. FC Köln macht einen kleinen Schritt aus der Krise. Das Team von Trainer Markus Gisdol blieb am Freitagabend beim starken Aufsteiger VfB Stuttgart zwar auch im 15. Bundesliga-Spiel in Folge ohne das große Erfolgserlebnis, kam aber immerhin zu einem 1:1 (1:1). Orel Mangala traf nach nur 23 Sekunden für die Gastgeber. Köln war geschockt und hätte nur Sekunden später fast das 0:2 kassiert, steigerte sich aber in der Folge und fand zurück ins Spiel. Belohnt wurde der FC durch einen Treffer von Sebastian Andersson. Der Schwede erzielte per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich (23.).

Es war erst der zweite Punkt der Kölner in dieser Saison, immerhin aber schafften die FC-Profis nach dem 1:1 gegen Frankfurt am 4. Spieltag die zweite Partie ohne Niederlage in Folge. So viele Spiele wie Gisdol hat allerdings noch kein FC-Trainer auf einen Sieg warten dürfen. Peter Stöger musste einst nach 14 Partien ohne Erfolg den Hut nehmen. Zuschauer waren wegen der Corona-Krise keine zugelassen - Anfang Oktober hatten noch fast 10.000 Menschen im Stuttgarter Stadion gejubelt.

asz (dpa)