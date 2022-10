VfB Stuttgart entlässt Trainer Pellegrino Matarazzo

Mehr als 1000 Tage war Pellegrino Matarazzo Cheftrainer des VfB Stuttgart und saß bei 100 Pflichtspielen auf der Bank. Doch eine weitere Bewährungschance bekommt er bei den in dieser Saison noch sieglosen Schwaben nicht mehr. Der Bundesligist entband den Trainer am Montagabend von seinen Aufgaben. In der Tabelle liegt der VfB mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz. Der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer soll das VfB-Team zunächst auf das wichtige Spiel am Samstag gegen Schlusslicht VfL Bochum vorbereiten. Ein Nachfolger Matarazzos steht noch nicht fest.

VfB zurück in die Bundesliga geführt

In den Medien werden der gerade erst bei Bayer 04 Leverkusen beurlaubte Gerardo Seoane, der frühere Coach von Borussia Mönchengladbach, Adi Hütter, und Ex-Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß als mögliche Kandidaten gehandelt. Der Italoamerikaner Matarazzo war in der Winterpause der Saison 2019/2020 für den entlassenen Tim Walter zum VfB gekommen und hatte den damaligen Zweitligisten zurück in die Bundesliga geführt. In der ersten Spielzeit nach dem Wiederaufstieg hatten die Stuttgarter mit mutigem Offensivfußball begeistert und waren am Ende Neunter geworden. In der vergangenen Saison hatte der VfB den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag sichergestellt.

