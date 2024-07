Auch sonst mangelt es im britischen Wahlkampf nicht an Skurrilitäten: Count Binface, ein selbsternannter intergalaktischer Weltraumkrieger mit einem Mülleimer als Helm, fordert Rishi Sunak in dessen eigenem Wahlkreis im Norden Englands heraus. 2017 trat der Mülltonnenmann bereits gegen Theresa May und 2019 gegen Boris Johnson an. Satire-Kandidaten wie er haben in Großbritannien Tradition.