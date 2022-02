"Verwüstungsszenario" durch Unfall in Fürth

"So ein Verwüstungsszenario habe ich noch nie erlebt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. "Man kann nur erahnen, mit welcher Wucht der Lkw dort entlang ist. Das hätte ein Horrorszenario werden können, wenn dort mehr Passanten unterwegs gewesen wären." Letztlich blieb es bei drei Leichtverletzten - darunter der Fahrer des Sattelzuges selbst.

Der 50-Jährige ignorierte am Dienstagabend nach Erkenntnissen der Behörden zunächst eine rote Ampel und streifte einen Pkw auf einer Straßenkreuzung. Dennoch sei er weitergefahren und habe wahrscheinlich noch beschleunigt, berichtete der Polizei-Sprecher.

Eine Spur der Verwüstung - auf mehreren hundert Metern

Der Sachschaden ist "immens". Insgesamt wurden mehr als 30 Autos in Mitleidenschaft gezogen. Der Lastwagen habe diese "gerammt, touchiert, vor sich hergeschoben" und in Häuser gedrückt. Mehrere Fahrzeuge hätten lichterloh gebrannt. An einem Haus seien Scheiben geborsten und Rollläden geschmolzen. Die Feuerwehr löschte die Brände und evakuierte das Gebäude.

Ein Atemalkohol-Test bei dem Lkw-Fahrer ergab rund zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag. Der Beschuldigte soll noch an diesem Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

