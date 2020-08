Verstappen lässt Mercedes staunen

Zweiter wird Lewis Hamilton, Valtteri Bottas wird Dritter. Nico Hülkenberg belegt Platz sieben, Sebastian Vettel Platz 12.

🏁 ZIEL 🏁 - Max Verstappen gewinnt souverän das Jubiläumsrennen in Silverstone.

Runde 50 von 52: Bottas und Hamilton kämpfen um Platz zwei, Hamilton zieht vorbei.

Runde 48 von 52: Hülkenberg liegt auf Platz sieben. Vettel auf Platz zwölf.

Runde 46 von 52: Ganz enges Ding zwischen Leclerc und Hamilton, der an dem Ferrari-Piloten vorbeizieht. Aber bei Tempo 300 hat es Leclerc sehr eng gemacht.

Runde 45 von 52: Verstappen fährt souverän vorne weg. Wenn dem Belgier kein Fehler mehr unterläuft, dann fährt er das Ding heute völlig überraschend nach Hause.

Runde 43 von 52: Ob Hülkenberg noch auf dem Podest landet? Wird sehr schwer. Derzeit liegt er auf Platz fünf.

Runde 42 von 52: Aber Hamilton ist jetzt doch reingefahren, reiht sich auf Platz vier wieder ein.

Runde 41 von 52: Die Fahrer pokern. Fahren sie durch oder holen sie sich doch noch neue Reifen?

Runde 39 von 52: Verstappen und Hamilton fahre fast gleichschnell und liefern sich ein enges Rennen. Das wird ein spannendes Finish heute.

Runde 35 von 52: Aber der Weltmeister zieht durch, denkt gar nicht daran an die Box zu fahren. Er fährt jetzt auch die schnellsten Runden.

Runde 34 von 52: Hamilton braucht wohl dringend neue Reifen.

Runde 33 von 52: Verstappen und Bottas in der Box, Red Bull ist vor Mercedes wieder raus.

Runde 31 von 52: Ricciardo dreht sich auf der Strecke, Vettel kann vorbeiziehen.

Runde 28 von 52: Nico Hülkenberg liegt nun auf Platz vier, Vettel auf Platz 13.

Runde 27 von 52: Verstappen ist reingefahren und nimmt nun die gelben Pneus. Und ist schon wieder vorbei an Bottas.

Runde 26 von 52: Verstappen fährt ein höllisches Tempo, immer noch mit dem ersten Reifensatz.

Runde 25 von 52: Hamiltons rechter vorderer Reifen ist ziemlich lädiert.

Runde 22 von 52: Verstappen versucht offenbar die Ein-Stop-Strategie und ist momentan auch schneller als die Mercedes-Boliden.

Runde 19 von 52: Nico Hülkenberg liegt derzeit auf Platz fünf. Vorne haben Bottas und Hamilton schon wieder die Verfolgung von Verstappen aufgenommen.

Runde 16 von 52: Sebastian Vettel hat sich mittlerweile auf Platz zwölf vorgekämpft.

Runde 15 von 52: Auch Hamilton war jetzt in der Box.

Runde 14 von 52: Verstappen verfolgt jetzt Hamilton, der draußen geblieben ist.

Runde 13 von 52: Bottas fährt an die Box.

Runde 12 von 52: Verstappen will an Hamilton vorbeifahren, aber sein Team hält ihn zurück, weil auch die Reifen von Red Bull Probleme machen.

Runde 10 von 52: Verstappen gibt ordentlich Gas, fährt mit 1:32,3 Minuten die schnellsten Runden. Knapp vor Bottas und Hamilton.

Runde 8 von 52: Der linke hintere Reifen von Bottas wird immer heißer. Mal sehen, ob die Pneus halten?

Runde 6 von 52: Bottas hat sich schon ein wenig abgesetzt. Allerdings sind seine Reifen vorne und hinten links etwas zu heiß. Aus der Boxengasse gab es die Anweisung, etwas Tempo rauszunehmen.

Runde 4 von 52: Hülkenberg kann den vierten Platz gegen Stroll verteidigen. Vettel hatte sich zu Beginn gedreht, deshalb hat er das Feld ziehen lassen müssen.

Runde 2 von 52: Völlig verpatzter Start von Vettel. Der Ferrari-Pilot belegt den letzten Platz.

Sebastian Vettel (hinten) dreht sich kurz nach dem Start mit seinem Boliden

START: Hülkenberg verliert seinen Platz gleich an Verstappen. Bottas und Hamilton bleiben vorne.

15:13: Die Autos sind bereit.

15.09 Uhr: Gleich geht es drum. Die Einführungsrunde läuft. Gleich geht es los.

15.07 Uhr: Nico Hülkenbergs Formel-1-Comeback auf Zeit dürfte nach dem zweiten Silverstone-Rennen beendet sein - trotz seiner starken gestrigen Performance. Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer geht davon aus, dass Sergio Perez bis zum kommenden WM-Lauf in Barcelona (16. August) vollständig von COVID-19 genesen sein wird. Hülkenberg war in Silverstone zweimal als Ersatz für den Mexikaner angetreten. "Ich war mir zu 99 Prozent sicher, dass Nico bei beiden Rennen in England in unserem Auto sitzen würde. Nun bin ich zu 99 Prozent sicher, dass Sergio in Spanien zurückkehrt", sagte Szafnauer. Der zweite Coronatest bei Perez habe bereits eine "signifikant" geringere Viruslast ausgewiesen. Das Ergebnis eines weiteren Tests werde bald erwartet: "Ich vermute, dass dieses negativ sein wird.“

15.05 Uhr: Nico Hülkenberg sagt kurz vor dem Rennen: „Ich will möglichst viel Spaß haben. Aber am Ende möchte ich natürlich auch gerne etwas zählbares mitnehmen.“ Also: Das Podium ist für den „Hulk“ das Ziel.



15.02 Uhr: Aufgrund des durch die Corona-Pandemie durcheinander gewürfelten Rennkalenders gastiert der Formel-1-Zirkus ein weiteres Mal auf dem traditionsreichen Silverstone-Kurs. Zu Ehren des hier im Jahr 1950 ausgetragenen allerersten Formel-1-Rennens trägt dieses WM-Rennen den Titel "70th Anniversary Grand Prix".

15 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom Rennen in Silverstone! In zehn Minuten geht das Rennen los. Von der Pole-Position startet Valterri Bottas im Mercedes. Hinter ihm geht sein Teamkollege Lewis Hamilton an den Start. Und dann kommt auch schon Ersatzfahrer Nico Hülkenberg, der mit seinem Racing Point völlig überraschend im Qualifying auf den 3. Platz gefahren war. Nur von Platz elf startet Sebastian Vettel im Ferrari.