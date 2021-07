Verstappen auch in Silverstone ganz vorne

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat den ersten Sprint der Formel 1 gewonnen und sich damit die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot verwies nach einem Topstart Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton im britischen Silverstone auf den zweiten Platz. Für Verstappen, der das Mini-Rennen über 17 Runden beherrschte, war es die vierte "Pole" nacheinander.

Punkte schon in der Qualifikation

Der 23-Jährige holte sich schon vor dem Grand Prix in England am Sonntag (16.00 Uhr/MESZ) bei dem Testformat über 100 Kilometer mit freier Reifenwahl die ersten drei Punkte des Wochenendes. Hamilton erhielt noch zwei Zähler, sein Teamkollege Valtteri Bottas staubte als Dritter noch einen für das verbesserte Mercedes-Team ab. Denn auch das ist neu an dem neuen Sprint-Format: nicht nur eine Art Mini-Rennen vorab, sondern auch erste WM-Punkte in der Qualifikation.

Perez ganz am Ende

Sebastian Vettel kam im Aston Martin als Achter ins Ziel, Haas-Neuling Mick Schumacher wurde 18. vor seinem Stallrivalen Nikita Masepin. Verstappens Teamkollege Sergio Perez kam übrigens in der fünften Runde von der Strecke ab - und landete für das Rennen am Sonntag schließlich am Ende des Feldes.

ml/fab (dpa, SID, RTL)