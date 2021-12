Versprechen, Weissagungen, Prophezeiungen – biblisch und heute

Im Gottesdienst aus der Homburger Stadtkirche geht es um Versprechen, Weissagungen und Prophezeiungen, in der Bibel und in der Gegenwart. In ihrer Predigt gehen Pfarrerin Dr. Sigrun Welke-Holtmann und Dekan Dr. Thomas Holtmann ein auf die Unterschiede zwischen den (politischen) Versprechen unserer Zeit und den biblischen Prophezeiungen vom Messias, der kommen wird, um die Welt zu retten. Das Jesuskind in der Krippe bringt Hoffnung in die Welt. Die Sehnsucht nach einer Welt, die anders sein könnte als sie jetzt ist, sie wird durch Weihnachten wach gehalten.

Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom Homburger Vokalensemble unter der Leitung von Carola Ulrich und Bezirkskantor Stefan Ulrich an der Orgel.