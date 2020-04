Vermieter sorgen sich wegen steigender Mietausfälle

Die 900 Haus & Grund-Vereine haben derzeit alle Hände voll zu tun. Sie vertreten die Interessen privater Immobilienbesitzer, die nach Angaben des Bundesverbands rund zwei Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland anbieten.

"Im Moment haben wir pro Woche ungefähr 10.000 Beratungen zu Mietzahlungsausfällen durch Corona", sagt Verbandspräsident Kai Warnecke zur DW. "Bereits jetzt haben knapp sieben Prozent der Miethaushalte Zahlungsschwierigkeiten. Und bis zu 20 Prozent wissen nicht, ob sie in den kommenden Wochen und Monaten noch bezahlen können." Das habe eine repräsentative Umfragen unter den Mitgliedern von Haus & Grund ergeben, so Warnecke.

Auch der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) hat seine Mitglieder befragt, die insgesamt rund sechs Millionen Wohnungen vermieten. Sie berichten zwischen Mitte und Ende April von einem kompletten Zahlungsausfall in 15.000 Mietverhältnissen und von Stundungsanträgen in 6500 Fällen.

Mehr Mietausfälle

Die drei Viertel der befragten GdW-Unternehmen glauben, dass die Ausfälle bald steigen. "Die wirtschaftliche Situation der Menschen entwickelt sich derzeit zum Schlechteren", sagt GdW-Präsident Axel Gedaschko der DW. "Richtig spürbar wird das dann ab Mai und Juni, wenn das Kurzarbeitergeld auf den Konten eingeht."

Derzeit beträgt das vom Staat bezahlte Kurzarbeitergeld für Kinderlose 60 Prozent, für Eltern 67 Prozent der Nettobezüge. Wegen der Corona-Krise dürfen Vermieter in den kommenden drei Monaten nicht kündigen, wenn diese ihre Miete nicht zahlen.

Bei Vermietungen an Gewerbetreibende liegt der Anteil der Mietausfälle schon heute höher als bei privaten Wohnungsvermietungen, so der GdW.

Um die Ausfälle auszugleichen, müssen die GdW-Firmen sparen. "20 bis 25 Prozent unserer Unternehmen haben jetzt schon angekündigt, weniger in Instandhaltung und Modernisierung zu investieren", sagt Gedaschko.

Solvenzprobleme

Während im GdW viele Genossenschaften und städtische Wohnungsgesellschaften vertreten sind, sind Zahlungsausfälle für private Vermieter ein besonders großes Problem.

"Viele unserer Mitglieder haben nur eine, manchmal auch zwei oder drei Wohnungen", sagt Haus & Grund-Präsident Warnecke. Gerade wenn Wohnungen noch nicht abbezahlt sind, kann es schnell eng werden. Denn ausbleibende Miteinnahmen bedeuten, dass Betriebskosten und Darlehensleistungen aus anderen Quellen finanziert werden müssen, also Einkommen oder Erspartem.

"Wenn das Geld dafür nicht reicht, hat der Vermieter sofort ein Solvenzproblem," so Warnecke. Helfen würde hier ein Überbrückungskredit der Hausbank, für den der Bund bürgt, fordert er.

Wird die Suche nach einer Wohnung bald leichter - dank Corona?

Nachfrage sinkt

Wie sich der deutsche Wohnungsmarkt durch die Corona-Krise verändern wird, hängt natürlich davon ab, wie lange die Ausnahmesituation andauert. "55 Prozent unserer Unternehmen berichten jetzt schon, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen massiv zurückgegangen ist", sagt GdW-Präsident Gedaschko.

Jeder versuche, unnötige Belastungen zu vermeiden - sei es die Wohnung für das studierende Kind oder die Zweitwohnung am weit entfernten Arbeitsort. Selbst Partner in kriselnden Beziehungen würden länger in der gemeinsamen Wohnung bleiben. In einigen Wohnungsmärkten könnten solche Effekte dazu beitragen, die Lage etwas zu entspannen, so Gedaschko.

Andererseits könnten sich Immobilienfirmen auch gezwungen sehen, auf Neubauten zu verzichten, wenn die Krise länger anhält.

Preisfrage

Ob mittel- und langfristig auch die Immobilienpreise sinken, ist derzeit noch nicht abzusehen. Bei einer schweren Rezession wäre es aber durchaus möglich, glaubt Kai Warnecke von Haus & Grund.

"Wenn die Wirtschaft einbricht und die Arbeitslosigkeit stark zunimmt, dann könnte es durchaus zu Leerständen kommen - erst beim Gewerbe, dann auch dort, wo wir das bisher nicht kennen: in den beliebten Großstädten."