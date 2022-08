Verleihung der Goethe-Medaille mit Unterstützung der DW

Die Preisträger*innen der Goethe-Medaille 2022:

Mohammed Abla

Der bildende Künstler Mohamed Abla aus Ägypten setzt sich seit Jahrzehnten für Verständigung, Diversität und Meinungsfreiheit ein.

Tali Nates

Die Historikerin Tali Nates hat mit dem Johannesburg Holocaust & Genocide Centre einen zentralen Ort der Erinnerung in Südafrika geschaffen, der sich pankontinental mit Gewaltstrukturen befasst.

Nimi Ravindran und Shiva Pathak

Nimi Ravindran und Shiva Pathak vom Sandbox Collective aus Indien setzen sich in ihrer künstlerischen Arbeit kritisch mit Konzepten von Identität und Inklusivität auseinander und beziehen Stellung gegen nationalistische, religiöse und fundamentalistische Politik.

Die von der DW in Kooperation mit dem Goethe-Institut produzierten Filmporträts der Preisträger*innen

Die Preisverleihung fand am 28. August in Weimar in Anwesenheit von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock statt.

Die Laudationes auf die Preisträger*innen hielten der Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner (Mohamed Abla), die EU-Sonderbeauftragte für das Horn von Afrika und Konfliktforscherin Annette Weber (Tali Nates) und die Moderatorin Prasanna Oommen (Nimi Ravindran und Shiva Pathak).

