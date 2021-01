Monopoly: Verkauf von Songrechten boomt

Verlagsrechte sind ein lukratives Geschäft: Das wusste schon Michael Jackson, als er 1985 für mehr als 47 Millionen Dollar 251 Beatles-Songs erwarb. Peanuts im Gegensatz zu den geschätzten 300 Millionen Dollar für die Bob Dylan Ende 2020 seine Songrechte an Universal Music verkaufte. Bis dato war Bob Dylan einer der wenigen Künstler, der sein Musikarchiv selbst verwaltete. Diese Aufgabe übernimmt nun der weltweit größte Musikkonzern.

Auch Neil Young trat 2021 die Rechte an einigen seiner Songs, darunter Klassiker wie "Heart of Gold", an den Investmentfond Hipgnosis ab. Ähnliche Mega-Deals schlossen kürzlich auch Shakira oder Stevie Nicks von Fleetwood Mac. Zufall oder zeigt auch hier das Pandemiejahr 2020 seinen Einschlag?

Bingewatchen lässt Kasse klingeln

"Die Motivlage wird unterschiedlich sein", meint Musikökonom Peter Tschmuck von der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. "Bei Bob Dylan wird es vielleicht eine Art von Vorsorge für die nächste Generation sein, aber bei den Jüngeren könnte es eine zusätzliche Einnahmequelle sein, da ja viele Auftrittsmöglichkeiten weggefallen sind."

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft Michael Jackson zeigt guten Geschäftssinn... Der verstorbene Michael Jackson war einer der ersten, der gut am Geschäft mit den Songrechten verdient hat. 1985 kauft er für 47,5 Millionen Dollar die Rechte an 251 Beatles-Songs - zum Leidwesen von Paul McCartney. Ironischerweise hatte dieser Jackson erst auf die Idee gebracht. Der Ex-Beatle hat bereits 1968 seine Rechte verloren und konnte sie bis heute nicht zurückzukaufen. Dementsprechend...

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft ...aber wenig Empathie ...hat er sich mit dem Thema beschäftigt. Michael Jackson lernt er in den 1970er Jahren kennen und freundet sich mit ihm an. Die beiden reden auch über Musikrechte. Jacksons Geschäftssinn ist geweckt: Er beginnt Kataloge aufzukaufen - eben auch den der Beatles. Die Freundschaft mit McCartney zerbricht, Jacksons Vermögen steigt: Zehn Jahre später verkauft er die Beatles-Rechte für 95 Millionen.

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft Taylor Swift singt Alben neu ein Taylor Swift war erst 15 Jahre alt, als sie ihren Vertrag mit ihrem damaligen Label Big Machine unterschrieb. Einen ziemlichen Knebelvertrag: Darin tritt sie die Rechte an ihren ersten sechs Alben komplett ab. Eine Klausel beinhaltet allerdings, dass die Sängerin ab November 2020 zumindest die ersten fünf Alben neu aufnehmen darf. Was Swift auch prompt in Angriff genommen hat.

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft Sieger bei einem Rechtsstreit: Pink Floyd Auch Pink Floyd gehen bei einem Streit um ihre Rechte als Sieger hervor. 2010 verklagen sie ihre Plattenfirma EMI, weil diese einzelne Pink-Floyd-Songs im Netz verkaufen wollte. Als die Band 1999 ihren Vertrag unterzeichnete, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Die digitale Rechte könnten noch gar kein Vertragsgegenstand gewesen sein, argumentieren sie. Das Gericht gibt ihnen Recht.

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft Bob Dylan geht überraschenden Deal ein Bob Dylan war einer der wenigen Künstler, der die Verlagsrechte für seine Musik selbst kontrollierte. Er sorgt für Überraschung, als er 2020 die Rechte an seinem Gesamtwerk - 600 Songs, darunter Hits wie "Like a Rolling Stone" - an Universal Music verkauft. Schätzungen zufolge soll er rund 300 Millionen Dollar erhalten haben. Wollte er sein musikalisches Vermächtnis in guten Händen wissen?

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft Sorgt für noch mehr Überraschung: Neil Young Kurz darauf tut Neil Young es ihm gleich. Er verkauft 50 Prozent seiner Songrechte an den Investmentfond Hipgnosis. Youngs Schritt verblüfft die Musikwelt. Der kanadisch-amerikanische Musiker hatte sich immer vehement dagegen gewehrt, dass seine Musik zum Beispiel in der Werbung verwendet wird und wollte seine Rechte deswegen behalten. Hat er in Hipgnosis einen vertrauenswürdigen Partner gefunden?

Verkauf von Songrechten - zweiseitiges Geschäft Auch Shakira macht beim Songrechte-Monopoly mit Etwas scheint die 2018 gegründete Firma Hipgnosis in jedem Fall richtig zu machen. Neben Neil Young, Debbie Harry von Blondie und Fleetwood Macs Stevie Nicks hat zuletzt auch die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira ihre Rechte zu 100 Prozent an Hipgnosis veräußert. Die Londoner Firma macht den Branchenriesen Universal und Co. ganz schön Konkurrenz... to be continued. Autorin/Autor: Annabelle Steffes-Halmer



Songrechte sind ein wahrhaftiger Schatz: Wer sie besitzt, kassiert. Und zwar immer dann, wenn ein Song verwertet wird, und das bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Musikers. Ob nun in Filmen, in der Werbung, als Coverversion, bei Live-Auftritten oder auf Streamingportalen wie Spotifyund Netflix. Ein Beispiel: Das eingangs erwähnte Unternehmen Hipgnosis hält die Rechte an allein vier Songs, die in der vierten Staffel von "The Crown" zu hören sind. Das heißt, bei jedem Bingewatching klingelt die Kasse.

Bislang allerdings selten bei den Künstlern selbst. "Es gibt noch immer viele Altverträge, bei denen die Künstler beim Musikstreamen quasi so behandelt werden wie beim Verkauf von Tonträgern", sagt Peter Tschmucke. "Da gab's dann Klauseln, wo im Vertrag zum Beispiel 10 bis 12 Prozent Umsatzbeteiligung vereinbart wurden." Beim Tonträgerverkauf war das kein schlechter Deal, übertragen auf die doch sehr geringen Abopreise bei Streamingdienst kann davon aber kein Künstler mehr leben. In der Vergangenheit gab es deswegen massiv Protest und Kritik aus der Musikszene. Thom Yorke von Radiohead etwa weigert sich bis heute, seine Musik auf Spotify zu stellen.

Thom Yorke, Radiohead-Frontmann, ist kein Fan von Streamingdiensten...

Seit 2015 beschäftigt sich sogar die Europäische Kommission mit dem Thema "Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt". 1110 europäische Künstler hatten damals an die Kommission appelliert. Ihre Kritik richtete sich unter anderem gegen YouTube: Die Plattform war bis dato von einer Lizenzierungspflicht befreit und sicherte sich damit einen ziemlich unfairen Geschäftsvorteil innerhalb der Branche. 2019 verabschiedete die Kommission dann die Richtlinie zum "Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt", was wiederum massive Proteste von YouTubern und anderen Influencer nach sich zog. Und es ist noch längst nicht ausdebattiert.

Kaum Kohle fürs Streamen

Fest steht, dass Konzerte für Musiker weiterhin die lukrativste Einnahmequelle sind und nicht die Tonträgerverkäufe oder die Erlöse aus den Streamingdiensten. Eine Erklärung also, warum gerade jüngere Künstler lieber einmalig eine große Summe kassieren, anstatt immer wieder Kleckerbeträge, die für manche kaum zum Leben reichen. Bei berühmten Künstler reicht auch schon mal der Verkauf von nur einem Song, wie etwa "SexyBack" von Justin Timberland oder Adele's "Set Fire to The Rain".

Mega-Deals mit Songs: Merck Mercuriadis (l.) und Nile Rodgers beim Launch von Hipgnosis

Die Rechte für beide Hits liegen jetzt beim Investmentfond Hipgnosis. Das 2018 gegründete Unternehmen macht den drei Branchenriesen Universal Music, Warner und Sony Music gerade mächtig Konkurrenz. Hinter Hipgnosis - der Name ist eine Hommage an das britische Grafikdesign-Studio, das sich unter anderem für Plattencover von Pink Floyd verantwortlich zeigt -, stecken Nile Rodgers und Merck Mercuriadis.

Die zwei sind keine Unbekannten in der Branche. Mercuriadis managte neben Elton John, Iron Maiden, Guns'n'Roses und Beyoncé auch seinen Kompagnon Rodgers, seines Zeichens Mitglied der Band Chic und Produzent unter anderem für David Bowie und Madonna.

Faire Deals für Musiker?

Auf der Hipgnosis-Webseite steht zu lesen, dass die Beiden nicht nur ihren Aktionären Gewinn verschaffen, sondern auch den Künstlern faire Summen für die Songrechte anbieten wollen: The-Dream, Songwriter, Produzent und einer der ersten, der Deals mit bei Hipgnosis abschloss, erhielt über 18 Millionen Pfund für seine Rechte an Songs wie "Single Ladies" von Beyoncé.

Hipgnosis Geschäftspolitik könnte einer der Gründe sein, warum sich etwa Neil Young dazu entschloss, 50 Prozent seiner Rechte an das Unternehmen zu übertragen. Der Musikgigant hatte sich zuvor immer geweigert, dass seine Musik zum Beispiel für Werbung lizenziert wird. In seinem 1988 erschienen Lied "This note's for you" singt er etwa "Ain't singing for Pepsi, ain't singing for Coke".

Die Angst, dass ihre Musik zweckentfremdet wird, hat in der Vergangenheit viele Künstler davon abgehalten, ihre Rechte zu verkaufen."In den USA ist es vor allem die Angst gewesen, dass Trump die Rechte nutzt", scherzt Musikwissenschaftler Peter Tschmuck.

Wer weiß, womöglich wird sogar Trumps Abgang noch weitere Künstler motivieren, ihre Rechte zu veräußern. In jedem Fall ist Bewegung in der Musikindustrie zu bemerken und so umtriebig wie zuletzt Hipgnosis zeigte, wird es bestimmt noch die ein oder andere Überraschung beim Musikrechte-Monopoly geben.