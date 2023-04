Verhängnisvolle Versprechen - Das nigerianische Netzwerk

Die Regisseurin Chiara Sambuchi begleitet in ihren Dokumentarfilm "Verhängnisvolle Versprechen" eine engagierte italienische Staatsanwältin, einen deutschen Ermittler und betroffene Frauen, die den Ausstieg geschafft haben, hautnah mit der Kamera. Staatsanwältin Lina Trovato ist eine Frau mit viel Energie, die den Kampf für die Opfer zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat. Abhörungen, Überwachung und Razzias sind nur einige der vielen Methoden, die sie in ihrer täglichen Arbeit anwendet. Dann ist da der deutsche Ermittler Colin Nierenz, der die Zuschauerinnen und Zuschauer mitnimmt zu einem seiner härtesten Fälle: Einer jungen Frau in Nigeria im sogenannten Juju-Zauber. Sozialarbeiterin Princess Inyang Okokon war selbst in die Hände von Menschenhändler geraten, schaffte aber den Ausstieg und hilft inzwischen anderen Frauen, aus der Zwangsprostitution auszubrechen. Durch den Zugang zu Abhörprotokollen und Kronzeugenaussagen rekonstruiert der Film die Struktur des weltweit agierenden Netzwerks.