Verfehlen wir das 1,5-Grad-Ziel schon 2026?

Tauwetter auf Grönland

Besorgt zeigt sich Petteri Taalas auch über die Situation in der Arktis. Die Erwärmung sei hier unverhältnismäßig hoch. So hat beispielsweise der Gletscher Jakobshavn Isbræ auf Grönland zwischen 2000 und 2010 so viel Eis ans Meer abgegeben, dass allein er einen globalen Meeresspiegelanstieg von einem Millimeter verursacht hat. "Was in der Arktis passiert, betrifft uns alle" so Taalas.