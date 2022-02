Vereinte Nationen berufen UN-Vollversammlung ein

Das Wichtigste im Überblick:

UN-Sicherheitsrat beruft Vollversammlung der Vereinten Nationen ein

Ukrainische Regierung bekräftigt Durchhaltewillen

Flüchtlingsaufnahme in der EU ohne Asylverfahren geplant

Großbritannien hält Putins Drohungen für Ablenkungsmanöver

NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßt Bundeswehr-Pläne

An diesem Montag findet eine Notfall-Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Ukraine-Krieg statt. Der UN-Sicherheitsrat beschloss die Einberufung am Sonntagabend mehrheitlich. Elf der 15 Mitglieder stimmten dafür, Russland votierte dagegen, China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich der Stimme.

Notfall-Sondersitzungen der UN-Vollversammlung sind äußerst selten. Seit 1950 hat es erst zehn derartige Zusammenkünfte gegeben.

Selenskyj und Minister: "Wir halten die Stellung"

Mit einem Selfie haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Verteidigungsminister Olexij Resnikow Berichten widersprochen, sie seien aus Kiew geflohen. "Wir halten die Stellung", twitterte Resnikow. Er betonte den Durchhaltewillen der Führung. "85 Stunden Verteidigung. Die Ukrainer einschüchtern - vergeblich. Unsere Verteidiger und Verteidigerinnen kaputt kriegen - gelingt nicht. Uns zwingen, die Hauptstadt aufzugeben - gelingt ihnen auch nicht", schrieb der Minister.

Es seien äußerst schwere Stunden. "Doch sie werden vorübergehen. Übermorgen ist bereits Frühling. Die Ukraine wird siegen. Sie siegt bereits!" Ein Video oder Foto, das den Präsidenten eindeutig in Kiew zeigt, gab es am Sonntag aber nicht. Selenskyj hatte sich an den Vortagen in Clips im Regierungsviertel gezeigt.

Faeser: Flüchtlinge benötigen kein Asylverfahren in der EU

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schnell und unbürokratisch in den EU-Staaten aufgenommen werden. Beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag solle eine Regelung beschlossen werden, wonach in allen Mitgliedstaaten das gleiche Verfahren gelte, erklärte Faeser nach Gesprächen mit ihren Amtskollegen am Sonntag. Flüchtlinge aus der Ukraine müssen demnach kein Asylverfahren durchlaufen und erhalten vorübergehenden Schutz in der EU für bis zu drei Jahre.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einer Rede im Bundestag

"Alle EU-Staaten sind zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereit", erklärte Faeser. Europa sei angesichts der Bedrohung durch Russland "heute enger zusammengerückt", fügte sie hinzu. "Wir stehen gemeinsam solidarisch an der Seite der Menschen in der Ukraine."

Johnson: Putins Atom-Drohung ist Ablenkungsmanöver

Der britische Premierminister Boris Johnson sieht hinter der indirekten russischen Drohung mit Nuklearwaffen ein Ablenkungsmanöver von den Schwierigkeiten, mit denen das russische Militär beim Einmarsch in die Ukraine zu kämpfen hat. Die Truppen von Präsident Wladimir Putin träfen auf mehr Widerstand, als der russische Präsident erwartet habe, sagte Johnson in London und fügte hinzu: "Das ist ein desaströses, missratenes Unternehmen."

Premier Johnson bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vorletzten Wochenende

Putin hatte zuvor befohlen, die "Abschreckungskräfte" der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Als Begründung sagte er, Politiker führender NATO-Staaten hätten sich in "aggressiver" Weise gegen sein Land geäußert.

Die USA sprechen von einem "Muster" Putins, "Bedrohungen zu fabrizieren". Er wolle damit sein weiteres kriegerisches Vorgehen rechtfertigen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dem TV-Sender ABC. Russland sei "zu keinem Zeitpunkt" von der NATO oder der Ukraine bedroht worden. "Wir haben die Fähigkeiten, uns zu verteidigen", betonte Psaki.

NGO: Rund 2000 weitere Festnahmen bei Demos

Erneut haben sich mehrere tausend Menschen in Russland über das Demonstrationsverbot hinweggesetzt, um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu protestieren. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden bei landesweiten Protesten am Sonntag 2114 Menschen festgenommen. Damit erhöhte sich die Zahl der seit Donnerstag bei Anti-Kriegs-Protesten festgenommenen Demonstranten auf mehr als 5000.

Trotz vieler Festnahmen wie hier in St. Petersburg gibt es in Russland Proteste gegen den Krieg

In der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg versammelten sich rund 400 Menschen auf einem zentralen Platz, um ihre Ablehnung des Angriffs auf die Ukraine kundzutun. Auch in der Hauptstadt Moskau und rund 40 anderen Städten des Landes fanden Proteste statt.

Stoltenberg lobt Pläne von Kanzler Scholz

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich erfreut über die geplanten zusätzlichen Investitionen in die Bundeswehr geäußert. "Ich begrüße ausdrücklich die Ankündigung von Bundeskanzler Scholz, die Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen und wichtige neue Fähigkeiten zu erwerben", sagte Stoltenberg. "In einer für die europäische Sicherheit entscheidenden Zeit stellt diese Entscheidung eine bedeutende Investition in die Sicherheit und Freiheit unserer Nationen dar."

Soldaten der Bundeswehr bei einer Gefechtsübung

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Drohungen von Kreml-Chef Wladimir Putin gegen den Westen hatte Scholz zuvor ein einmaliges "Sondervermögen" von 100 Milliarden Euro und eine deutliche Aufstockung der jährlichen Verteidigungsausgaben angekündigt.

Neue Sanktionen gegen Russland und Belarus

Die Europäische Union schließt nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Luftraum für russische Maschinen. Dies gelte für alle Flugzeuge, auch für Privatjets, betonte sie. Mit dem Schritt zeige man die Unterstützung der Ukraine und sanktioniere gleichzeitig Russland wegen seiner Angriffe. Von der Leyen kündigte nach Beratungen in Brüssel zudem neue Strafmaßnahmen gegen Belarus an. Sie bezeichnete Belarus mit Staatschef Alexander Lukaschenko als "den zweiten Aggressor in diesem Krieg".

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: Lukaschenko ist "zweiter Aggressor"

EU kauft Waffen und militärische Ausrüstung

Erstmals in ihrer Geschichte finanziert die EU zudem den Kauf und die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung "an ein angegriffenes Land", wie von der Leyen weiter mitteilte. Mit einem Nothilfefonds sollten "tödliche Waffen" sowie Treibstofflieferungen für die ukrainische Armee, Schutzausrüstung und medizinische Ausrüstung finanziert werden, erläuterte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Dies sei das Ende "des Tabus, wonach die EU keine Waffen an Kriegsparteien liefert". Nach seinen Worten soll die Ukraine Waffen und Ausrüstung im Wert von 450 Millionen Euro erhalten.

Amerikaner sollen Ausreise aus Russland erwägen

US-Bürger in Russland sollten nach einem Aufruf ihrer Botschaft in Moskau über eine schnelle Ausreise nachdenken. "Immer mehr Fluggesellschaften streichen Flüge von und nach Russland, und zahlreiche Länder haben ihren Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt", teilte die Botschaft mit. US-Staatsbürger sollten daher erwägen, "Russland sofort über die noch verfügbaren kommerziellen Optionen zu verlassen".

Für Reisen nach Russland hatte das US-Außenministerium bereits zuvor die höchste Warnstufe vier ausgerufen. Als Begründung wurden in dem Reisehinweis unter anderem der Ukraine-Konflikt und "mögliche Schikanen" gegen US-Staatsbürger angeführt.

