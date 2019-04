Vereinbarungen über 64 Milliarden Dollar bei Seidenstraßen-Gipfel unterzeichnet

Für das umstrittene Infrastruktur-Projekt einer neuen Seidenstraße sind nach Angaben von Chinas Präsident Xi Jinping bereits Verträge im Volumen von 64 Milliarden Dollar unterzeichnet worden, umgerechnet rund 57 Milliarden Euro. Xi sagte zum Abschluss einer dreitägigen Konferenz zu dem Vorhaben in Peking, bei allen Kooperationen im Rahmen des Großprojekts sollten marktwirtschaftliche Grundsätze angewandt werden.

Wie der antike Karawanen-Handelsweg gleichen Namens soll die neue Seidenstraße China mit Zentralasien und Europa verbinden und den internationalen Handel erleichtern. Die Volksrepublik plant neue Straßen und Schienenverbindungen, die nach den Vorstellungen der Pekinger Führung den Handel innerhalb Asiens sowie mit Europa und Afrika ankurbeln sollen. China hat dabei Transparenz, Nachhaltigkeit und die Bekämpfung von Korruption versprochen. Ein genaues Investitionsvolumen für das Mammut-Projekt wurde bisher nicht genannt. Experten schätzen aber, dass mehrere Billionen Dollar nötig sein werden, um die Pläne umzusetzen.

Europäische Regierungen lobten die Vision der Chinesen, forderten aber eine weitere Öffnung der Märkte, um den Handel noch enger zu verflechten. Als einziges Land der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) hat bislang Italien formell seine Bereitschaft erklärt, sich an dem Projekt zu beteiligen. Europäische Schlüsselstaaten wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien wollten sich als Gruppe mit China abstimmen und nicht einzeln. Davon erhoffen sie sich bessere Verhandlungsergebnisse. Die deutsche Wirtschaft wittert Geschäftschancen beim Ausbau von Häfen sowie Schienen-, Straßen- und Energienetzen. Viele Unternehmen beklagen aber einen schweren Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Kritiker mahnen, China wolle vor allem seinen Staatskonzernen neue Absatzmärkte erschließen.

Deutschland wurde bei der Konferenz in Peking durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten. Er sprach auch mit dem für die Handelsgespräche mit den USA zuständigen Vizepremier Liu He. Im Mittelpunkt stand das Bemühen, den Zollkonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China, beizulegen. Altmaier hofft auf eine baldige Lösung des Streits, der auch die deutsche und die europäische Wirtschaft belastet - beide sind stark vom China- und US-Geschäft abhängig. Zudem bremst der Konflikt das Wachstum der Weltwirtschaft. Die USA und Indien hatten keine Vertreter zu dem Treffen in Peking entsandt.

Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte zuvor eine größere Marktöffnung in Aussicht gestellt. Er versprach, sein Land werde ausländische Firmen künftig nicht schlechter als einheimische behandeln und die Urheberrechte schützen. Rund die Hälfte aller US-Einfuhren aus China ist mit Sonderabgaben belastet. Beide Länder stecken seit Monaten in einem erbitterten Konflikt und haben sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen.

Altmaier mit seiner Delegation bei den Gesprächen in Peking

Washington fordert eine Verringerung des US-Handelsdefizits, eine weitere Marktöffnung sowie besseren Schutz vor Produktpiraterie und erzwungenem Technologietransfer. Auch stoßen sich die USA an der staatlichen Förderung chinesischer Firmen, die aus ihrer Sicht das Marktgeschehen verzerrt. Die Verhandlungen zwischen Washington und Peking sollen am Dienstag weitergehen.

Der Gipfel zur "Neuen Seidenstraße" findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt

Als Reaktion auf die internationale Kritik hatte der chinesische Präsident mehr Transparenz, Kooperation und höhere Umweltstandards versprochen. Wirtschaftsminister Altmaier machte deutlich, den Worten müssten nun Taten folgen.

jj/as (dpa, rtr)