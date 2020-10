Verdienter BVB-Sieg nach Haaland-Doppelpack

Borussia Dortmund hat den drohenden Saison-Fehlstart dank Erling Haaland abgewendet. Nach zuletzt zwei Niederlagen für den BVB, in der Bundesliga beim FC Augsburg (0:2) und im Supercup (2:3) beim FC Bayern , steuerte der norwegische Angreifer am Samstag beim verdienten 4:0 (1:0) über den SC Freiburg zwei Tore (31. Minute/66.) bei. Die weiteren Treffer vor 11.500 Zuschauern im Dortmunder Stadion erzielten Emre Can (47.) und Felix Passlack (90.+2).

Borussia Mönchengladbach hat im rheinischen Derby endlich den Vorwärtsgang gefunden. Der Champions-League-Teilnehmer gewann beim 1. FC Köln vor 300 Zuschauern mit 3:1 (2:0) und feierte damit den ersten Saisonsieg. Alassane Plea (14.) und Stefan Lainer (16.) schossen die zu Beginn extrem starken Gladbacher in Führung, Kapitän Lars Stindl (56.) legte später per Foulelfmeter nach. Elvis Rexhbecaj (84.) gelang das Ehrentor für den FC.

Bayer verspielt Sieg beim Aufsteiger

Unterdessen hat Bayer Leverkusen auch am dritten Spieltag den ersten Sieg verpasst. Beim erneut mutigen Aufsteiger VfB Stuttgart kam die Mannschaft von Trainer Peter Bosz nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, es war das dritte Remis in Serie. Nachdem Patrik Schick die Gäste vor 9500 Zuschauern mit seinem ersten Bundesligatreffer für die Werkself bereits früh in Führung gebracht hatte (7.), glich der Österreicher Sasa Kalajdzic (76.) verdient für den VfB aus. Die Stuttgarter dürfen sich mit nun vier Punkten über einen gelungenen Saisonstart freuen.

Patrik Schick köpft die 1:0-Führung für Bayer Leverkusen in der 7. Spielminute - doch das sollte nicht zum Sieg reichen

Eintracht Frankfurt verpasste den Bayern-Bezwingern von 1899 Hoffenheim einen herben Dämpfer. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter bezwang die TSG vor 8000 Zuschauern im eigenen Stadion mit 2:1 (0:1). Für Hoffenheim, das in der vergangenen Woche noch einen 4:1-Überraschungscoup gegen Rekordmeister Bayern München gefeiert hatte, war es die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß in der Liga. Daichi Kamada (54.) und Bas Dost (71.) drehten die Partie zugunsten der Heimelf in zweiten Durchgang. Hoffenheim genügte der sechste Saisontreffer des heiß begehrten Andrej Kramaric (18.) nicht zum Sieg.

Werder Bremen hat sein Geisterspiel gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Leonardo Bittencourt (27.) schoss das Tor des Tages und ließ die Hanseaten nach dem am Ende mühsamen 1:0 (1:0) gegen den Aufsteiger jubeln. Es war der zweite Sieg in Serie für die Bremer.

Kruse und Union stürzen Mainz noch tiefer ins Chaos

Zum Auftakt des 3. Spieltags hat Union Berlin das Debüt von Jan-Moritz Lichte als Chef-Trainer des FSV Mainz 05 vermasselt und die 05er noch tiefer in die Krise gestürzt. Angeführt von Ex-Nationalspieler Max Kruse fertigten die Unioner Mainz vor 4400 Zuschauern nach Toren von Kruse (13.), Marcus Ingvartsen (49.), Marvin Friedrich (63.) und Joel Pohjanpalo (64.) mit 4:0 (1:0) ab und feierten damit ihren bislang höchsten Sieg in der Fußball-Bundesliga.

Im Abend-Spiel des Samstags stehen sich RB Leipzig und der FC Schalke 04 gegenüber. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit den Partien Spielen VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg und Bayern München gegen Hertha BSC.

