Verdacht gegen Christoph Metzelder auf Verbreitung von Kinderpornographie

Spezialisten des Landeskriminalamtes Hamburg haben am Dienstag das Haus des früheren Fußball-Nationalspielers Christoph Metzelder in Düsseldorf durchsucht. Dabei seien Computer und Datenträger sichergestellt worden, berichtete die Zeitung "Bild". Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte die Aktion gegenüber dem Sport-Informations-Dienst und erklärte, sie ermittele gegen Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornographie. Das bei der Durchsuchung sichergestellte Material werde nun ausgewertet.

Nach Informationen der "Bild" legte eine Frau vor drei Wochen bei der Hamburger Polizei 15 kinderpornographische Fotos vor und behauptete, Metzelder habe ihr diese per Whats-App geschickt. Der Ex-Fußballer habe angeblich seit über einem Jahr eine Beziehung zu der Frau. Laut der Zeitung fingen Polizisten am Dienstag Metzelder an der DFB-Sportschule in Hennef bei Bonn ab, wo er derzeit seinen Trainerschein macht, und stellten das Handy des Ex-Fußballstars sicher. Anschließend seien sie mit Metzelder zu dessen Haus nach Düsseldorf gefahren.

Soziales Engagement für Jugendliche

Metzelder bestritt als Fußballer 47 Länderspiele für Deutschland, 2002 wurde er Vizeweltmeister. Mit Borussia Dortmund gewann er 2002 die deutsche Meisterschaft, mit Real Madrid 2008 den spanischen Titel und mit dem FC Schalke 04 2011 den DFB-Pokal. Seit dem Ende seiner Profi-Karriere arbeitet Metzelder unter anderem als Fernsehexperte für den Sender Sky. Zur laufenden Saison wechselte er zum ARD-Fernsehen. Seit 2006 hat Metzelder seine eigene Stiftung "Jugend hilft". Für sein soziales Engagement wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

sn/asz (sid, BILD)