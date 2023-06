Das Motto des Verbands der Deutschlehrer und DaF-Lehrer in Argentinien (VDLDA) ist: Gemeinsam austauschen, Unterricht erfahren, Deutsch lehren. Er arbeitet auch mit anderen Verbänden in Lateinamerika zusammen.

Die wichtigsten Infos für den VDLDA

Den Verband der Deutschlehrer und DaF-Lehrer in Argentinien (VDLDA) gibt es bereits seit 1958. Der Verband hat 115 Mitglieder.



DW Learn German fragt, der VDLDA antwortet

Wie kann man bei Ihnen Mitglied werden?

Auf der Webseite www.vdlda.com im Bereich „Über uns“ das Formular ausfüllen und verschicken. Von unseren Mitgliedern wird erwartet, dass sie an unseren Sitzungen teilnehmen, bei Wahlen mitmachen und ihre Ideen und Kenntnisse teilen, damit wir als vernetzter Verband weiter wachsen können.



Ist die Mitgliedschaft kostenpflichtig?

Ja. Damit unsere Aktivitäten stattfinden können, wird ein Jahresbeitrag von 5000 argentinischen Pesos (circa 40 Euro) erhoben.



Was sind Ihre regelmäßigen Veranstaltungen im Verband?

Wir geben uns Mühe, dass die Veranstaltungen offen für alle sind. Im Fall von Kongressen, Tagungen oder kostenpflichtigen Fortbildungen, bekommen unsere Mitglieder Rabatte.

Gemeinsam weiterbilden: Anke Holzapfel, Gonzalo Oyola und Cintia Perez besuchen die Internationale Deutschlehrertagung 2022 in Wien Bild: Argentinischer Deutschlehrerverband

Außerdem bieten wir noch diese Veranstaltungen und Angebote: Verlosung von Büchern in Zusammenarbeit mit Verlagen, Online-Schulungen, Jobbörse auf unserer Webseite, Posts zu aktuellen und interessanten Beiträgen und Veröffentlichungen auf unseren Social Media-Kanälen (wir sind auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter aktiv), Veröffentlichung von einer Zeitschrift in Zusammenarbeit mit allen lateinamerikanischen Verbänden.



Auf welche Verbandsprojekte sind Sie besonders stolz?

Während der Pandemie wollten wir den Lehrkräften Argentiniens weiter die Möglichkeit geben, sich auszutauschen, fortzubilden und vernetzt zu bleiben. So ist „Zirkeltr@ining DaF“ entstanden. In Kooperation mit dem Goethe-Institut, dem DAAD und dem bolivianischen Deutschlehrerverband werden monatliche Fortbildungen von Referent*innen aus der ganzen Welt organisiert. Die Fortbildungen sind kostenlos, offen für alle und Zeugnisse werden ausgestellt.

Letztes Jahr – nach einer pandemiebedingten Pause – konnten wir die letzte Ausgabe der Zeitschrift „DaF-Brücke. Zeitschrift der lateinamerikanischen Deutschlehrerverbände“ veröffentlichen. Darin wurden Beiträge des letzten argentinischen Deutschlehrer*innenkongresses in der Stadt Córdoba publiziert.



Wie ist die DaF-Situation in Argentinien allgemein? Wo wird Deutsch gelernt? Und warum?

Das Interesse an DaF und die Nachfrage nach Deutschkursen steigt. In Argentinien gibt es eine Tradition von deutschen Auswanderern, die sich hier angesiedelt haben. Heutzutage ist Deutschland auch für sein Angebot an Studienmöglichkeiten und Stipendien sehr bekannt. Für Fachkräfte, die nach Europa migrieren wollen, kommt Deutschland immer mehr in Frage. In Argentinien gibt es ein großes Netzwerk von deutschen Schulen, PASCH-Schulen, zwei Goethe-Institute (eins in der Hauptstadt und eins in Córdoba), zwei Goethe-Zentren, zwei Institutionen, die DaF-Lehrkräfte ausbilden (Lenguas Vivas und die Nationale Universität Córdoba), sowie eine große Anzahl von privaten Instituten.

Das Vorstandsgremium des argentinischen Deutschlehrerverbands bei einer digitalen Vorstandssitzung Bild: Argentinischer Deutschlehrerverband



Welche Rolle spielt die deutsche Sprache insgesamt in Argentinien?

Die deutsche Sprache spielt eine immer wichtigere Rolle in Argentinien. Es gibt aber noch viel zu tun. Die Möglichkeit, dass Deutsch an nicht deutschen Schulen unterrichtet wird, ist ein Ziel, das seit Jahren vom Verband angestrebt ist.



Welche besonderen Herausforderungen gibt es zurzeit für Deutschlehrende in Argentinien?

Auch wenn es in Argentinien zwei Institutionen gibt, die DaF-Lehrkräfte ausbilden, melden alle DaF-Institutionen einen Lehrermangel. Leider hat der Lehrberuf in Argentinien einen schlechten Ruf (viel Stress, schlechte Gehälter, schlechte Arbeitsbedingungen). Zusammen mit dem Netzwerk Deutsch in Argentinien, arbeiten wir daran, diese Situation zu ändern. Dazu kommt, dass Deutsch als eine sehr komplizierte Sprache betrachtet wird.



Welche Jobperspektiven für DaF-Lehrkräfte gibt es in Argentinien?

Es gibt sehr gute Jobperspektiven für DaF-Lehrkräfte in Argentinien, denn alle DaF-Institutionen benötigen dringend qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer.



Welche Angebote von DW Learn German nutzen Sie regelmäßig und würden Sie anderen Deutschlehrenden weiterempfehlen?

Die Langsam Gesprochenen Nachrichten und das Angebot Nicos Weg finden wir sehr interessant. Aktuell Deine Band und ihre Tour sind zu empfehlen, besonders, weil sie auch in Argentinien spielen werden.



Vorstandsgremium:

Gonzalo Oyola (Vorsitzender)

Silvia Gonzalez (Schriftführerin)

Verónica La Tessa (Kassenwartin)

Elisabeth Uth (Stellvertretendes Mitglied des Kontrollausschusses)

Ingrid Dehner (Beisitzerin)

Anke Holzapfel (Beisitzerin)

Natalia Luhmann (Stellvertretende Beisitzerin)

Carolin Graszynski (Beisitzerin)

Cintia Pérez (Beisitzerin)

Margarita Stecher (Kontrollausschuss)

Inés Rommelmann (Kontrollausschuss)



IDV-Kontakt:

info[@]vdlda.com