Verbündete der Ukraine kündigen langfristige Hilfe an

Das Wichtigste in Kürze:

Konferenz in Ramstein berät über Unterstützung

Deutschland schnürt neues Millionen-Hilfspaket

Baerbock fordert von UN-Generalversammlung Zeichen gegen Putin

Getreidefrachter verlässt blockierten ukrainischen Schwarzmeerhafen

Kiew verklagt drei EU-Staaten bei WTO wegen Getreide-Importverbot

Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz haben die Verbündeten eine langfristige Unterstützung für das Land versprochen. Ziel des Treffens sei es, der Ukraine beim Aufbau einer "glaubwürdigen und fähigen Kampftruppe auf lange Sicht zu helfen", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Ramstein.

Hochrangige Verteidigungspolitiker und Militärvertreter aus etwa 50 Ländern berieten unter anderem über die seit Juni laufende ukrainische Gegenoffensive im Krieg gegen Russland. Diese mache "weiterhin stetige Fortschritte", sagte der US-Verteidigungsminister, der zu dem Treffen eingeladen hatte.

Von den USA zugesagte Abrams Panzer sollen in Kürze in der Ukraine eintreffen (Archiv) Bild: DVIDS/U.S. Army/dpa/picture alliance

Austin kündigte die "baldige" Ankunft von US-Kampfpanzern vom Typ M1 Abrams an. Washington hatte Kiew zu Jahresbeginn 31 der Panzer versprochen. Sie sind Teil der mehr als 43 Milliarden Dollar (mehr als 40 Milliarden Euro) schweren Militärhilfe, welche die USA der Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 zugesagt haben.

Tschechien, Dänemark und die Niederlande kündigten weitere gemeinsame Bemühungen für Waffenlieferungen an die Ukraine an. Zunächst würden 15 modernisierte Kampfpanzer sowjetischer Produktion des Typs T-72EA geliefert, erklärte das tschechische Verteidigungsministerium. Weitere gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehr und Munition sollen demnach folgen.

Deutschland mit neuem Millionen-Hilfspaket

Deutschland will die Ukraine in großem Umfang mit weiteren Waffen und Munition unterstützen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte ein neues Hilfspaket im Volumen von 400 Millionen Euro an - die von der Ukraine gewünschten Marschflugkörper sind darin aber nicht enthalten, wie der Minister vor der Konferenz der "Bild"-Zeitung sagte.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sichert der Ukraine weitere deutsche Unterstützung zu Bild: Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/picture alliance

"Wir liefern zusätzliche Munition: Sprengmunition, Mörsermunition, Minenraketen", sagte der Minister. "Denn Munition ist das, was die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den brutalen Angriffskrieg am dringendsten braucht." Darüber hinaus werde Deutschland mit geschützten Fahrzeugen und Minenräumsystemen helfen. "Wir haben aber auch den nahenden Winter im Blick", fügte Pistorius hinzu. "Wir werden Kleidung schicken, aber auch Strom- und Wärmeerzeuger."

Die von der Ukraine gewünschten deutschen Taurus-Marschflugkörper sind nicht Teil der Militärhilfe. Dazu sagte Pistorius: "Ob die Bundesregierung Taurus-Marschflugkörper schickt, hat sie noch nicht entschieden."

Bundesaußenmimisterin Annalena Baerbock in New York am Tag vor Beginn der Un-Vollversammlung Bild: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Baerbock fordert Eintreten gegen Putin

Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein starkes Zeichen der Völkergemeinschaft gegen Kremlchef Wladimir Putin verlangt. "Gerade in diesen Zeiten, wo der russische Präsident nicht nur die europäische Friedensordnung attackiert, sondern die Charta der Vereinten Nationen, kann es auch in den Vereinten Nationen kein business as usual geben", sagte die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit ihren EU-Kolleginnen und -Kollegen am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

"Wir müssen trotz aller Krisen auf dieser Welt gerade in diesen Tagen für die Charta der Vereinten Nationen nicht nur werben, sondern gemeinsam eintreten", betonte Baerbock und ergänzte: "Sie ist unsere Friedens-, sie ist unsere Lebensversicherung weltweit."

Die Bundesaußenministerin hob in diesem Zusammenhang das Thema der von Russland aus der Ukraine verschleppten Kinder und die Frage der Rechenschaftspflicht Putins hervor. Zudem gehe es auch darum, "wie wir dem Frieden endlich ein Stückchen näher kommen können".

Selenskyj in New York eingetroffen

Der ukrainische Präsident ist für die diesjährige UN-Generaldebatte in New York eingetroffen. Wolodymyr Selenskyj schrieb im Kurzbotschaftendienst X, er sei für die hochrangige UN-Woche in New York und einen Besuch in der Hauptstadt Washington in den USA angekommen.

Er wird als einer der ersten Redner an diesem Dienstag bei der 78. Generaldebatte der UN-Vollversammlung eine Rede halten. "Die Ukraine wird den UN-Mitgliedstaaten einen konkreten Vorschlag vorlegen, wie das Prinzip der territorialen Integrität gestärkt und die Fähigkeit der UN, Aggression zu vereiteln und zu stoppen, verbessert werden können", erklärte der Staatschef auf X. Zum Auftakt der Generaldebatte reden zudem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.

Getreidefrachter verlässt blockierten Schwarzmeerhafen

Das zivile Frachtschiff "Resilient Africa" hat trotz der russischen Seeblockade den ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk verlassen. Der Frachter transportiere 3000 Tonnen Weizen, schrieb der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine, Olexander Kubrakow auf der Plattform X, ehemals Twitter.

"Resilient Africa" ist einer der ersten beiden ausländischen Frachter, die seit dem Ende des von Russland aufgekündigten Getreideabkommens einen ukrainischen Hafen angelaufen haben. Die Frachter "Resilient Africa" und "Aroyat" waren am Samstag in Tschornomorsk angekommen. Nach Angaben Kubrakows haben die Reedereien der Schiffe ihre Bereitschaft bekundet, rund 20.000 Tonnen Weizen für afrikanische und asiatische Länder zu laden.

Russland hat die ukrainischen Schwarzmeerhäfen im Zuge seines Angriffskriegs blockiert. Eine internationale Vereinbarung für die Ausfuhr ukrainischer Agrarexporte aus insgesamt drei Häfen – darunter Tschornomorsk - verlängerten die Russen im Juli nicht. Die Ukraine richtete daraufhin einen temporären Korridor für zivile Schiffe ein, der auf eigenes Risiko genutzt werden kann.

Charkiw und Lwiw unter russischem Beschuss

Das Zentrum der zweitgrößten ukrainischen Stadt, Charkiw, ist nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen angegriffen worden. "Charkiw wird erneut von russischen Raketen beschossen", schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. "Nach ersten Informationen werden zentrale Bezirke angegriffen." Mehrere andere Telegram-Nutzer berichteten von Explosionen in der Stadt.

Auch die westukrainische Stadt Lwiw ist nach Angaben der Ukraine von Drohnen angegriffen worden. Der Einschlag einer Kamikaze-Drohne löste örtlichen Behörden zufolge einen Brand in einem städtischen Lagerhaus aus. Dabei kam ein Lagermitarbeiter ums Leben, dessen Leiche von Helfern unter den Trümmern des Gebäudes geborgen wurde. Eine Person wurde leicht und eine weitere Person schwer verletzt. Lwiw liegt mit dem Auto nur knapp 80 Kilometer östlich der Grenze zum Nato- und EU-Staat Polen.

Kiew verklagt EU-Staaten wegen Getreide-Importverbot

Im Streit um Einfuhrbeschränkungen für Getreide hat die Ukraine wie angekündigt vor der Welthandelsorganisation (WTO) gegen ihre Nachbarstaaten Polen, die Slowakei und Ungarn geklagt. Es sei für Kiew "von entscheidender Bedeutung", feststellen zu lassen, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten den Import ukrainischer Güter nicht verbieten könnten, erklärte die ukrainische Handelsministerin Julia Swyrydenko zur Begründung. Ihre Regierung hoffe jedoch, "dass diese Länder ihre Beschränkungen aufheben und wir die Angelegenheit nicht lange vor Gericht klären müssen", fügte die Ministerin hinzu.

Ukrainischer Getreidespeicher bei Kiew Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Die Regierung in Warschau äußerte sich kurz darauf wenig beeindruckt von der Klage. "Wir bleiben bei unserer Position", sagte Regierungssprecher Piotr Müller dem Fernsehsender Polsat News. Diese sei "gerecht" und im Einklang mit EU-Recht und Völkerrecht.

