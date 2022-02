Veranstaltungsmoderation I - Basistraining

Ob eine Podiumsdiskussion oder eine öffentliche Debatte gelingt, hängt maßgeblich von den Moderator*innen ab. Er oder sie muss das Thema im Auge behalten, sich aber auch auf die Gesprächspartner*innen einlassen und dafür sorgen, dass sie sich wohl und ernst genommen fühlen. Auf jeden Fall sollten Veranstaltungsmoderator*innen für eine angenehme Gesprächsatmosphäre sorgen und dabei immer die Zügel in der Hand behalten. Gleichzeitig dürfen sie das Publikum nicht aus dem Blick verlieren – und das alles, ohne den vorgegebenen Zeitrahmen zu sprengen.



In unserem Training bekommen Sie das notwendige Werkzeug an die Hand, um als Moderator oder Moderatorin souverän und gelassen zu bleiben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich am besten vorbereiten, und Sie lernen innovative Formen der Publikumsbeteiligung kennen. Alle Übungen werden aufgezeichnet und anschließend gemeinsam analysiert.



Nach dem Training können die Teilnehmenden



• ihre Rolle und ihr Selbstverständnis als Moderator*in einschätzen

• ein Eingangs- und Schlussstatement formulieren

• das Veranstaltungsthema definieren, eingrenzen und sinnvoll strukturieren

• ihre Moderation vorbereiten

• unterschiedliche Typen von Gesprächspartnern erkennen und angemessen einbeziehen

• Vor- und Nachteile digitaler Beteiligungsformen einschätzen.



Online-Anmeldung



Termin

neue Termine in Kürze

Ort

DW Akademie, Bonn

Preis

590 Euro / Person

Teilnehmerzahl

max. 5





Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Auf Wunsch kann das Training als E-Learning-Format in individuellen Coaching-Sitzungen vor- oder nachbereitet werden.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

