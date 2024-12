Vanuatu ist in besonderem Maße von Naturkatastrophen – Vulkanismus, Erdbeben und Zyklonen – bedroht. Zyklone richten immer wieder schwere Schäden an Gebäuden und Infrastruktur an, so zuletzt Zyklone Judy, Kevin und Lola im Jahr 2023. Auch die Folgen des Klimawandels sind der Region besonders spürbar. und werden als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen.