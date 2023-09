USA zittern Shutdown entgegen

Meist können Demokraten und Republikaner einen Stillstand der Regierungsgeschäfte in letzter Minute abwenden. Doch diesmal sind die Republikaner auch untereinander zerstritten.

Den Vereinigten Staaten droht die erste Haushaltssperre seit knapp fünf Jahren. Sollten sich die Demokraten von Präsident Joe Biden und die oppositionellen Republikaner nicht noch einigen, tritt in der Nacht zu diesem Sonntag der sogenannte Shutdown in Kraft. Hunderttausende Staatsbedienstete würden dann in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt, zahlreiche öffentliche Einrichtungen müssten einstweilig schließen.

Verhandlungen im Kongress blieben am Freitag erfolglos. Während die Demokraten im Senat die meisten Abgeordneten stellen, verfügen die Republikaner im Repräsentantenhaus über eine hauchdünne Mehrheit. Allerdings ist ihre dortige Fraktion zersplittert. Der Vorsitzende, Kevin McCarthy, konnte einen Gesetzentwurf, der deutliche Einsparungen vorsah, wegen Abweichlern in den eigenen Reihen nicht durchbringen. Dem Rechtsaußen-Flügel der Republikaner ging die Vorlage nicht weit genug.

Abweichler zeigen Werkzeuge

McCarthy schlug daraufhin vor, an einem Kompromiss für eine Übergangsfinanzierung zu arbeiten, und erklärte, dieser dürfe keine Ukraine-Hilfen enthalten. Der 58-Jährige war im Januar erst nach 15 Wahlgängen ins Amt gekommen, weil ihm schon damals Teile der Partei die Gefolgschaft verweigert hatten. Nun drohen die Hardliner in den eigenen Reihen mehr oder minder offen damit, ihn zu stürzen. Ob in den letzten Stunden vor Fristende eine Lösung gefunden wird, ist offen.

Alle Augen auf Kevin McCarthy (vorne): Kann der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses noch einen Kompromiss zimmern, der in den eigenen Reihen überzeugt? Bild: Jonathan Ernst/REUTERS

Präsident Biden hielt sich bisher weitgehend aus dem Verhandlungen heraus. Beobachtern zufolge setzt er darauf, dass die Wähler die Republikaner für einen möglichen Shutdown verantwortlich machen. Andere Demokraten warnten eindringlich vor den Konsequenzen einer Haushaltssperre. "Ich sage Ihnen, dass der Typ, der den Müll in meinem Büro aufsammelt, dann keinen Gehaltsscheck bekommt. Das ist die Realität. Und das ist es, was mich wütend macht", erklärte Shalanda Young, Mitarbeiterin der Regierung.

Zwangsurlaub und Zahlungsaufschub

Staatsbedienstete teilen sich bei einem Shutdown in zwei Gruppen: Die große Mehrheit muss zu Hause bleiben und bekommt ihre Bezüge erst nachträglich ausgezahlt - wenn die Haushaltssperre wieder aufgehoben ist. Diejenigen, die als unentbehrlich gelten, etwa Polizisten, Soldaten und Fluglotsen, müssen weiterarbeiten - zunächst ebenfalls ohne Bezahlung. Nationalparks, staatliche Museen und andere öffentliche Einrichtungen schließen einstweilen ihre Pforten.

Ökonomische Folgen: Ein Shutdown könnte das Wirtschaftswachstum dämpfen und Anleger an der Wall Street verunsichern - hier eine Aufnahme vom Dienstag Bild: Michael M. Santiago/Getty Images

Auf die gesamte Volkswirtschaft hätte ein Shutdown negative Auswirkungen. Die Investmentbank Goldman Sachs schätzt, das Wirtschaftswachstum könnte dadurch um 0,2 Prozentpunkte geringer ausfallen - und zwar für jede Woche, die der Shutdown andauert. Die Ratingagentur Moody's warnte bereits, auch auf die Kreditwürdigkeit der USA fiele ein Schatten, wodurch sich die Kosten erhöhen würden, zu denen sich der Staat Geld leihen kann.

In den vergangenen Jahrzehnten hat es in den Vereinigten Staaten immer wieder Haushaltssperren gegeben, weil sich die beiden großen Parteien nicht auf einen Haushalt oder einen Übergangshaushalt verständigen konnten. Der letzte und bisher längste Shutdown fiel in die Amtszeit des Präsidenten Donald Trump. Über den Jahreswechsel 2018/2019 lähmte er das Land für 35 Tage.

jj/as (dpa, afp, rtr)