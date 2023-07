Kriminalität Vereinigte Staaten von Amerika

USA: Tote und Verletzte durch Schüsse in Baltimore

vor 2 Stunden

In der US-Ostküstenstadt hat es in der Nacht zum Sonntag eine Massenschießerei gegeben. Zwei Menschen sind tot, mehr als 30 Personen verletzt, so der Polizeichef von Baltimore.