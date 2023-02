USA schießen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon ab

Demnach wurde der mutmaßliche chinesischen Spionage-Ballon vor der Atlantikküste der US-Bundesstaaten North und South Carolina zum Absturz gebracht. Das melden übereinstimmend die Nachrichtenagenturen AP und Reuters. Eine Operation zur Bergung der Trümmerteile läuft den Angaben zufolge.

Zuvor hatte die Flugaufsichtsbehörde FAA mitgeteilt, drei Flughäfen im Südosten der USA seien vorübergehend geschlossen worden, "um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen". Demnach wurden Starts und Landungen an den Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach und Charleston in den Bundesstaaten South Carolina und North Carolina unterbrochen.

US-Präsident Joe Biden hatte auf Nachfrage von Journalisten zu dem Ballon gesagt: "Wir werden uns darum kümmern." Nähere Angaben machte der Präsident nicht.

Der mutmaßliche Spionage-Ballon aus China vor dem Abschuss, daneben ein Flugzeug und dessen Kondensstreifen

Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. Er drang laut Mitteilung des Pentagons bereits vor einigen Tagen in den Luftraum der Vereinigten Staaten ein und überflog unter anderem den Bundesstaat Montana im Nordwesten. "Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

US-Außenminister Antony Blinken hatte wegen des Ballons seine geplante Chinareise kurzfristig abgesagt.

